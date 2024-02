Ilary Blasi, unon scoop dietro l’altro. Riflettori che restano accesi sul presunto flirt tra l’ex moglie del campione giallorosso e Cristiano Iovino. A dire la sua sulla questione Karina Cascella: “Non ci crede nessuno, detta anche con un po’ di dialetto romano, che andava a Milano a prendersi un caffè. Va bene tutto, ma si sapeva che non era un caffè”, sottolinea l’ex opinionista di Uomini e Donne. E fuori anche le rivelazioni di Alex Nuccetelli.

Ilary Blasi presa di mira sul presunto flirt con Cristiano Iovino, la rivelazione di Nuccetelli. “Lei continua, ma un po’ di amor proprio? Ora qualche soldino lo hai guadagnato il docu-film e le interviste. Basta, scusate ma ce l’avevo proprio qua”, così Karina Cascella ha sferrato il suo ‘ko’ sulla questione. E a distanza di poche ore, anche Alex Nuccetelli ha deciso di rompere il silenzio.

L’amico di Francesco Totti ha deciso di intervenire sul ‘caso’ senza troppi filtri: “Non esiste soltanto Cristiano Iovino in questa faccenda, né per Francesco né per Ilary. Usciranno altri. In questo momento, secondo me, Francesco ha scelto anche una politica del silenzio. Lui è veramente esausto, non vuole sentire più niente, vuole vivere la sua vita. Lui mi ha detto che lei era una figura che avrebbe voluto avere sempre accanto a sé”.

Alex Nuccetelli ha poi aggiunto ancora altri dettagli a Turchese Baracchi a Turchesando, su Radio Cusano Campus: “Ogni anno, ogni settimana, ogni mese che passava insieme ai suoi figli per lui era costruttivo, quindi giustamente teneva duro”. E per quanto riguarda Cristiano Iovino?

“Sono amico di Cristiano anche se non ho la stessa amicizia che ho con Francesco”, rivela ancora Alex. “L’ho anche preparato fisicamente, in passato ha frequentato la mia palestra e le mie serate. È un bravo ragazzo, non ha bisogno di apparire. Non è alla ricerca di gossip o tv. Peraltro, come ho detto in precedenza, non esiste soltanto Cristiano Iovino in questa faccenda, né per Francesco né per Ilary. Usciranno altri“, prevede l’amico di Totti.