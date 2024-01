“Dove vedremo Ilary Blasi”. La conferma di Pier Silvio Berlusconi: sostituita all’Isola dei Famosi si prende un programma top

Ilary Blasi è fuori dall’Isola dei Famosi. La voce circola da diverse settimane ma ora la notizia sulla nuova conduzione è ufficiale. Sul palco del reality di Canale 5 che seguirà al Grande Fratello di Alfonso Signorini ci sarà Vladimir Luxuria. Proprio così, l’ex opinionista (lo scorso anno era in coppia con Enrico Papi, ndr) è stata promossa a un ruolo del tutto inedito per lei. E Ilary? Si parla molto di lei dopo l’uscita del suo docu-film e del suo libro ma più che altro sul fronte gossip.

I fan ora vogliono sapere se e quando la ritroveranno sul piccolo schermo e a quanto pare ora sono accontentati. Sui possibili progetti lavorativi della conduttrice romana ha infatti parlato ora il sito TvBlog e stando alle indiscrezioni raccolte, la ex signora Totti prenderà il posto di un’altra presentatrice molto amata dal pubblico: Elisabetta Gregoraci.

Ilary Blasi fuori dall’Isola dei Famosi, ecco dove la vedremo

Il sito rivela infatti che Battiti Live 2024, il famoso programma musicale da anni in onda su Italia 1, potrebbe traslocare su Canale 5 e dovrebbe essere proprio Ilary Blasi a condurre la trasmissione estiva che, fino a non molto tempo fa, era appunto presentato da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

“Ebbene, secondo le voci che circolano nei corridoi di Cologno Monzese e che abbiamo avuto modo di captare, Ilary Blasi resterà a Mediaset – si legge – E conquisterà la conduzione di un programma musicale già noto al pubblico delle reti del biscione. Dovrebbe condurre infatti l’edizione 2024 di Battiti live, il celebre programma musicale estivo andato in onda finora su Italia 1”.

Ma c’è di più perché questa notizia è stata confermata in un secondo momento da Pier Silvio Berlusconi in persona in una conferenza stampa: “Ilary rimane con noi, ci piace a iniziare a lavorare con lei su una nuova fase di carriera legata all’intrattenimento puro”. Aggiunge poi: “E quest’estate, se il progetto gira bene, Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi”.