Incredibile bordata contro Ilary Blasi, che ha subito un attacco da un personaggio noto della tv, che però si è allontanata dal piccolo schermo. Le sue parole sono risuonate con forza sul web, non a caso sono diventate virali sul social network TikTok. Una vera e propria bufera potrebbe scatenarsi nelle prossime ore, col possibile intervento anche della conduttrice.

Tra l’altro non è un periodo felicissimo per Ilary Blasi, infatti oltre a questo attacco dal personaggio della tv, ha anche saputo ufficialmente che non presenterà la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Il timone del reality show è stato affidato a Vladimir Luxuria, che ricopriva il ruolo di opinionista, mentre l’ex di Francesco Totti potrebbe condurre Battiti Live.

Ilary Blasi, attacco dal personaggio della tv: “Ma quale santa…”

Pesantissime le affermazioni contro Ilary Blasi da questo personaggio tv, che ha esordito in questo modo sui social: “Non è la prima al mondo che si separa. No veramente, ragazzi. Questa pare che ha divorziato solo lei, che solo lei si è separata al mondo. Io dico, anche le persone che scrivo in continuazione ‘brava’, ma brava di cosa? Perché? Cos’ha fatto di così straordinario? Lui avrà fatto quello che ha fatto ma lei mica era una santa“.

A criticare Ilary è stata Karina Cascella, che ha ancora aggiunto: “Non ci crede nessuno, detta anche con un po’ di dialetto romano, che andava a Milano a prendersi un caffè. Va bene tutto, ma si sapeva che non era un caffè. Lei continua, ma un po’ di amor proprio? Ora qualche soldino lo hai guadagnato il docu-film e le interviste. Basta, scusate ma ce l’avevo proprio qua”.

Eppure tanti utenti hanno criticato proprio Karina per questo intervento: “Senti da che pulpito”, “Ma che sei gelosa?”, “Ma tu invece chi ti credi di essere?”. Vedremo se Ilary replicherà.