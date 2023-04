“Io e Giulia? Avete capito male”. Pierpaolo Pretelli stronca così la gioia dei loro fan

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la notizia fa subito il giro del web. Una storia d’amore che ha fatto sognare i fan del GF Vip e che prosegue fino ad oggi. I due ex gieffini hanno fatto passi da gigante sia nella vita di coppia che in quella professionale e la notizia di oggi fa breccia nel cuore di molti. Solo da pochi giorni, la nota influencer ha compiuto la bellezza di 30 anni e per l’occasione il fidanzato ha ben pensato di sorprenderla con un regalo indimenticabile: un anello. Da quel momento i fan hanno cominciato a sognare a occhi aperti: la coppia è prossima alle nozze?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prossimi alle nozze? Questa la domanda che accompagna i sogni dei numerosissimi fan della coppia che hanno appreso lo scorso primo aprile che il regalo di Pierpaolo pensato per la fidanzata Giulia in occasione del suo compleanno fosse proprio un anello che ufficializzasse la notizia delle nozze. Ma sarà tutto vero? Prima che il gossip continui a divampare ovunque, a porre chiarezza sulla questione ci ha pensato proprio Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prossimi alle nozze? La risposta non lascia spazio ai dubbi

Giulia e Pierpaolo si sposeranno? A rispondere al dilemma che accompagna i fan da diversi giorni, proprio il fidanzato dell’influencer che ha rilasciato un’intervista per il magazine Novella 2000. L’ex gieffino ha così risposto: “E’ un anello, non l”anello’, voglio specificarlo…E tra l’altro non è il primo anello che le regalo…Lei dice che vuole riempirsi le dita ed io la accontento…”. Insomma, le nozze sono state solo un abbaglio. Ciò non toglie che tra loro la storia d’amore stia procedendo a gonfie vele.

“E’ nata al contrario: è nata con una convivenza!”, ironizza Pierpaolo sulla relazione con Giulia, conosciuta proprio all’interno della casa del GF Vip. Pretelli aggiunge: “Ora conviviamo a Milano, ma paradossalmente stavamo più insieme nella casa del GF Vip che adesso…” che poi sottolinea: “E anch’io lavoro tanto, soprattutto nel weekend…” Per fortuna però riescono a ritagliarsi del tempo insieme: “Questa situazione ci porta a desiderare di vederci quando siamo distanti…”.

Una coppia nata davanti all’occhio vigile delle telecamere del GF Vip, poi proseguita anche all’insegna della notorietà raggiunta dopo il reality show di Alfonso Signorini. “Sentite la pressione di chi vi segue nel dover dimostrare che tra voi è tutto perfetto?” e Pierpaolo a tal proposito sottolinea rispondendo alla domanda del giornalista: “Il supporto ci fa tanto piacere ma la nostra sfera privata rimane comunque tale, anche se ci esponiamo…”.