“Perché hanno litigato”. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, spunta il motivo della crisi: Signorini ha fatto la ‘spia’

Giulia e Pierpaolo Pretelli hanno scosso i fan dei ‘Prelemi’ dopo la bomba lanciata dalla Salemi durante la diretta del GF Vip 7. L’influencer era anche scoppiata in lacrime e si era augurata di trovare una via d’uscita per evitare una separazione dal fidanzato conosciuto proprio tra le mura della casa più spiata d’Italia.

“Stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tantissime coppie di 30 anni. Ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone. Anzi, stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione”, aveva detto Giulia Salemi parlando della crisi con Pierpaolo Pretelli.

Giulia e Pierpaolo Pretelli, la conferma dopo la crisi

E ancora: “Io personalmente spero di poter trovare una soluzione. So che siamo una coppia nata sotto le telecamere e quindi è difficile la privacy, ma spero che questo accada”, aveva detto in lacrime commuovendo anche il conduttore del Grande Fratello Vip. La notizia ha scosso i fan dei Prelemi, coppia nata due anni fa sotto le telecamere del GF Vip 5.

Giulia e Pierpaolo Pretelli sono una delle coppie più amate dal pubblico italiano e in queste ore Chi ha sganciato una nuova bomba sulla coppia. Il l settimanale diretto da Alfonso Signorini, conduttore del reality per cui lavora la Salemi, ha parlato dei motivi della crisi.

“Per la Salemi questo è un periodo d’oro. È la realizzazione di sogni coltivati negli anni e che si stanno concretizzando, è naturale che lo voglia vivere al cento per cento. Così il lavoro occupa quasi la totalità del tempo e i momenti per la coppia sono più limitati. La sensazione è quella di sentirsi a un bivio: carriera e successo o coppia, famiglia e figli?”, si legge.

Chi riporta ancora dettagli sul rapporto tra Giulia e Pierpaolo Pretelli: “Eppure, nel caso di Giulia e Pierpaolo, non sono in discussione i sentimenti reciproci: lei non ha mai dichiarato di voler chiudere la relazione. Lui percepisce una minore presenza fisica e mentale della compagna e solleva perplessità sulla relazione. La sua replica infatti è stata ‘Bisogna riflettere sulle priorità della vita’, a sottolineare che in questo momento le cose a cui danno importanza sono differenti e che la coppia è stata messa in secondo piano”. La coppia, come annunciato da Pierpaolo, ha ritrovato la serenità grazie anche ad Alfonso Signorini.