Ormai da giorni i fan sono in ansia per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che hanno parlato di una crisi in corso. La coppia, che sembrava inossidabile fino a poco tempo fa, starebbe attraversando una fase delicata. E la prima a dire tutto apertamente è stata la giovane, durante l’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip 7. Parole le sue che hanno angosciato migliaia e migliaia di loro follower. E adesso è arrivata un’altra indiscrezione riguardante il rapporto tra i Prelemi, mai stato in discussione fino ad ora.

Facendo un riepilogo su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e la crisi, lei ha affermato davanti ad Alfonso Signorini: “Stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tantissime coppie di 30 anni. Ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone. Anzi, stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione. Io personalmente spero di poter trovare una soluzione. So che siamo una coppia nata sotto le telecamere e quindi è difficile la privacy, ma spero che questo accada”.

Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e la crisi: l’ultima novità

A dare un’importante notizia su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dopo la crisi è stato il sito di Novella 2000. Quest’ultimo ha confermato di essere in ottimi legami con la coppia, infatti il direttore Roberto Alessi è amico del manager di loro, Palazzolo. Quindi, in via esclusiva, sono stati forniti dei dettagli fondamentali che potrebbero stravolgere tutto. Gli ammiratori dei Prelemi hanno saputo quindi qualcosa in più su di loro e possiamo già anticiparvi che potrebbe esserci un bel sospiro di sollievo.

Novella 2000 ha quindi rivelato in anteprima che, nonostante abbiano parlato di crisi, Giulia e Pierpaolo sarebbero al lavoro per risolvere tutte le problematiche. Quindi, si tratterebbe di una difficoltà passeggera che dovrebbe essere superata tra non molto. Non si sono mai arresi e non avrebbero alcuna intenzione di separarsi definitivamente. Starebbero cercando una soluzione che possa soddisfare entrambi e che possa rimettere in sesto il loro legame. Ora i fan sono decisamente più tranquilli.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una coppia dal dicembre del 2020, mentre precedentemente lei aveva avuto un’importante love story con Francesco Monte dal 2019 al 2019. Lui invece è stato legato ad Ariadna Romero, con la quale ha avuto un figlio che si chiama Leonardo.