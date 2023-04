Dopo il GF Vip 7 si sta diffondendo una voce clamorosa su Giulia Salemi e Soleil Sorge, alla luce di alcune parole dette da quest’ultima nel corso della finale. Durante la diretta del programma, lei e Pierpaolo Pretelli hanno fatto ingresso in studio e hanno salutato tutti. Infatti, loro sono stati i due protagonisti del GF Vip Party, avendolo condotto insieme in tutti questi mesi di reality. In primis Signorini ha domandato come fosse andata l’esperienza professionale, poi ci si è soffermati anche su altro.

E il web si è reso conto che non tutto sarebbe andato liscio, infatti le parole dette al GF Vip 7 dalla ragazza avrebbero indispettito Giulia Salemi. Soleil Sorge si è lasciata sfuggire qualcosa che non sarebbe stata raccolta in modo favorevole dall’influencer di origini persiane, nonostante non abbia aperto bocca. C’è chi ha notato una sorta di malafede nelle parole dell’ex fidanzata di Luca Onestini, ma in generale le ipotesi sono contrastanti ed è difficile capire come stiano realmente le cose.

GF Vip 7, cosa è successo tra Giulia Salemi e Soleil Sorge

Una volta arrivati al centro studio del GF Vip 7, Signorini non ha fatto immediatamente la domanda su Giulia Salemi. A Soleil Sorge le ha chiesto come fosse andata l’avventura al GF Vip Party: “Come ce la siamo cavata? Meglio di quanto è andata scendendo le scale, barcollo ma non mollo. Ho trovato un ottimo collega e ci siamo equilibrati tantissimo. Ci siamo divertiti tantissimo“. Poi l’atteso quesito sulla crisi sentimentale, poi superata, tra Giulia e Pierpaolo con la replica della ragazza che ha spiazzato alcuni.

Il padrone di casa del programma ha detto: “Ti ha consolato quando stavi in crisi con Giulia?“. E a rispondere è stata Soleil: “Non sono molto brava, ma gli ho dato la forza necessaria per superare le sue difficoltà con lei”. In tanti si sono anche accorti dello sguardo dell’opinionista social, la quale non sembrava proprio entusiasta di sentire quelle parole dalla Sorge. Quindi, potrebbero esserci stati degli attriti tra le due donne. Ma per altri è stato solamente montato un caso che non c’è, infatti ci sarebbe stata solamente dell’ironia. Tanti i complimenti comunque per la bellezza di Soleil.

Il modo in cui Soleil l'anno scorso è stata completamente derubata e adesso si sta riprendendo tutto.@Soleil_stasi sono così FIERA di te 🤍#gfvip #solearmy pic.twitter.com/6SDm8qQ94j — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) April 3, 2023

La pagina Soleil Sorge Supporter, che ha condiviso il video in cui ci sarebbe la stoccatina a Giulia, ha commentato: “La bellezza di mia figlia che scende le scale indondata dalle grida e dal coro del pubblico. Il modo in cui Soleil l’anno scorso è stata completamente derubata e adesso si sta riprendendo tutto”.