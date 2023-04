Il GF Vip 7 è finito, ma l’attenzione è già rivolta al futuro. Sonia Bruganelli non ci sarà l’anno prossimo, mentre su Orietta Berti ci sono ancora molti dubbi. Non sono arrivate rivelazioni definitiva da parte della cantante, che il prossimo primo giugno festeggerà 80 anni. Si è vociferato del suo abbandono, quindi entrambe le opinioniste potrebbero essere differenti. Ma ora è venuto fuori un particolare proprio sull’artista, che potrebbe cambiare le carte in tavola improvvisamente.

Il pubblico del GF Vip 7 sta seguendo con grande curiosità le notizie su Orietta Berti. Quest’ultima è stata protagonista di duri scontri con Antonella Fiordelisi nell’edizione appena terminata e anche la famiglia dell’ex vippona l’ha attaccata pesantemente paventando anche interventi giudiziari. Nella serata del 3 aprile lei si è lasciata scappare qualche frase di saluto, ma non si è compreso al 100% se si riferisse unicamente a questa edizione o se fosse un segnale anche per l’anno prossimo.

GF Vip 7, la notizia su Orietta Berti

A proposito di quanto successo in diretta al GF Vip 7, Orietta Berti ha affermato: “Grazie a te Alfonso, per me è stato un bellissimo percorso ed è una bella novità. Mi mancherà tutto molto perché io qui ero a teatro. Ero seduta in prima fila”. A svelare adesso un retroscena su ciò che potrebbe fare in futuro è stato Davide Maggio su Twitter. Ha infatti scoperto cosa prevede esattamente il contratto firmato dalla cantante 79enne. Stando a queste informazioni, non sarebbe da escludere una sua riconferma.

Questa la rivelazione su Orietta da parte di Davide Maggio: “Vabbè, devo dirvelo. A me risulta che la Berti abbia un contratto biennale per il GF Vip. Certo, nei contratti ci sono tante clausole ma questo è“. Quindi, avrebbe ancora un anno da rispettare ma non è detto che possa davvero restare. Probabilmente Alfonso Signorini farà un bilancio su questa edizione e poi deciderà de convincere o meno l’opinionista a proseguire in questa avventura. Comunque si parla invece già di Giulia Salemi in sostituzione di Sonia Bruganelli.

Vabbè, devo dirvelo. A me risulta che la Berti abbia un contratto biennale per il #GFVip. Certo, nei contratti ci sono tante clausole ma questo è. — Davide Maggio (@davidemaggio) April 3, 2023

In risposta a questa notizia, gli utenti hanno commentato: “Mi sa che le danno altri 450mila euro”, “Se non erro uscì l’indiscrezione di un contratto in esclusiva con Mediaset per due anni”, “Stiamo freschi”, “Ma no, secondo me lascia”.