Nella serata del 3 aprile è andata in onda la finalissima del GF Vip 7, alla presenza di Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. E proprio la moglie di Paolo Bonolis ha voluto dire qualcosa sul programma e su ciò che farà prossimamente. Tantissime le voci che sono girate sul conto della donna, ma mancavano dichiarazioni ufficiali che sono arrivate nelle ultime ore. Ha scelto il profilo Twitter per annunciare al pubblico la sua decisione e immediatamente sono arrivate le reazioni dei telespettatori.

Parlando comunque della fase conclusiva del GF Vip 7, Sonia Bruganelli ha fatto l’annuncio qualche ora prima dell’inizio della finale. Parlando invece dell’appuntamento in sé, a vincere i 100mila euro in palio è stata Nikita Pelizon, con Oriana Marzoli che è stata sconfitta e si è piazzata quindi al secondo posto. In terza posizione il sorprendente Alberto De Pisis, mentre in precedenza erano stati eliminati Milena Miconi, Edoardo Tavassi e Giaele De Donà. Ma torniamo all’opinionista.

GF Vip 7, Sonia Bruganelli parla del suo futuro

Una vera e propria bomba le dichiarazioni fuori dal GF Vip 7, rilasciate da Sonia Bruganelli. Ha scelto un tweet per fare l’annuncio tanto atteso. Ovviamente se ne sta parlando moltissimo anche in queste ultime ore, visto che la scorsa serata ci si è concentrati più che altro sulle dinamiche finali dei concorrenti con la proclamazione del vincitore. Ma con un messaggio ben chiaro la coniuge di Bonolis ha fatto comprendere che in futuro ha intenzione di fare altro, quindi non dovremmo più vederla nel reality show.

Sonia ha scritto sul noto social network: “Ultimo capitolo di un libro lungo, ma che porterò con me come ‘il libro che mi ha fatto capire molte cose, anche di me‘”. Quindi, ha confermato il suo addio definitivo al Grande Fratello Vip. Successivamente un’utente si è rivolta così a lei: “Mancherai tantissimo, il GF sei tu. Per favore, cambia idea. Comunque buona vita, sei una grandissima donna”. E lei ha risposto con un semplice: “Grazie”, a conferma ulteriore del fatto che non si siederà più sulla poltrona.

Ultimo capitolo di un libro lungo ma che porterò con me come “ il libro che mi ha fatto capire molte cose , anche di me” #gfivip — sonia bruganelli (@SBruganelli) April 3, 2023

Altri utenti hanno ancora postato: “Sei stata grande, hai avuto le pa*** di difendere i più criticati”, “Grande Sonia, l’opinionista vera”, “Sei l’opinionista per eccellenza”, “Più Sonia nella vita, hai un cuore enorme”, “Sei meravigliosa, mi è piaciuto il tuo istinto materno”.