Mare, montagna o…? Dove andranno Giorgia Meloni e gli altri politici nostrani in vacanza quest’estate? Come dite? Dopo l’uscita di Piero Fassino sugli ‘stipendi d’oro’ non volete più sentir parlare di politici? Beh, è comprensibile, però, ecco, si dà il caso che domani, 7 agosto, sia l’ultimo giorno di lavori a Palazzo Chigi, o meglio l’ultima riunione del Consiglio dei Ministri, poi via, si parte. A differenza dell’anno scorso quando crisi di governo e imminenti elezioni di settembre non avevano concesso grandi pause.

Oggi la situazione è sicuramente più tranquilla, a parte le polemiche su Pnrr, reddito di cittadinanza e salario minimo. Prima di parlare di bilancio in autunno è arrivato il momento di staccare la spina. Dunque andiamo a vedere quali sono le mete della premier Giorgia Meloni, del ministro Matteo Salvini e degli altri. Gettonatissima la Puglia che si conferma anche per i nostri rappresentanti nazionali una delle regioni, anzi la regione più amata in questo periodo dell’anno.

Leggi anche: “Resta a casa tua”. Andrea Giambruno non ci ha visto più: furia del compagno di Giorgia Meloni





Dove vanno in vacanza Giorgia Meloni e il compagno Andrea Giambruno

Come riporta Libero Qutoidiano la premier avrebbe scelto la Valle d’Itria, in Puglia, come meta delle sue vacanze. Giorgia Meloni partirà presto con il compagno Andrea Giambruno e la figlia di 7 anni Ginevra. Si conosce anche la location: si tratta di una masseria con piscina con ogni probabilità nei dintorni di Ceglie Massapica, in provincia di Brindisi. La Presidente del Consiglio si riposerà qui, prima di tornare ai numerosi impegni istituzionali: ai primi di settembre è previsto il “bilaterale” con l’omologo greco Kyriakos Mitsotakis, poi il G20 di New Delhi, sotto la presidenza indiana.

Si dovrebbe trattare, a quanto assicurano fonti di Palazzo Chigi, di una vacanza non troppo lunga: Giorgia Meloni, il compagno Andrea e la figlia Ginevra potrebbero essere raggiunti dalla sorella della premier, Arianna, e dal cognato, il ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida. In ogni caso il rientro è previsto subito dopo la settimana del 15 agosto.

Scelta diversa per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che pare si recherà a Pinzolo, in Trentino, dunque montagna per lui. E gli altri? SkyTG24 fa sapere che la capogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli andrà a Margherita di Savoia, località di mare a un’ora da Foggia da cui viene la sua famiglia. Puglia anche per il capogruppo Pd in Senato Francesco Boccia, originario di Bisceglie, ma prima una capatina in Sardegna. Carlo Calenda, invece, andrà in Normandia dove farà vedere ai figli i luoghi dello sbarco degli americani nel ’44, e poi destinazione mare a La Rochelle, Nuova Aquitania francese. Ancora più lontano andrà Nicola Fratoianni: il segretario di Sinistra Italiana si rilasserà in California.

“Devo dire questa cosa su Giorgia Meloni”. Iva Zanicchi, pesante rivelazione in diretta tv