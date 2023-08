Lutto per Benedetta Rossi. È la stessa food blogger a raccontare la sua terribile perdita e tutto il dolore di questo periodo. Lei, che grazie alle sue ricette ha fatto appassionare alla cucina milioni di italiani, sta vivendo un momento di grossa difficoltà. E come ogni influenze che si rispetti, anche in caso di problematiche private e dolori, la donna tramite un filo diretto, lo comunica sempre ai suoi fan. È capito spesso, negli ultimi anni, che la donna decidesse di sfogarsi propri sui social, per raccontare tutte le vicissitudini che la vita aveva in serbo per lei.



>> “Ecco dove va in vacanza”. Giorgia Meloni, la scoperta delle ultime ore: ha deciso così

E anche stavolta, per un terribile lutto, Benedetta Rossi si è messa di fronte allo schermo e ha deciso di condividere il proprio dolore con tutti. La donna infatti, nelle scorse ore, ha perso la sua cara e amata zia Giulietta. A riguardo Benedetta Rossi ha scritto: “Ieri sera Zia Giulietta ci ha lasciato. Non ho fatto in tempo a darle un ultimo saluto, come avrei voluto e mi sento terribilmente in colpa per questo. Stavo tornando a casa da Milano dove sto registrando il nuovo programma TV e mancavo da quasi due settimane”.





Lutto per Benedetta Rossi

E ancora Benedetta Rossi: “Lei mi stava aspettando ed era curiosa di sapere le ultime novità perchè era orgogliosa di me…ma non sono riuscita a raccontargliele di persona. Dopo nonna se n’è andato un altro pilastro della mia vita.Vorrei scrivere tante cose ma oggi non riesco. L’unico pensiero che mi rasserena è immaginare che adesso lei e nonna sono di nuovo insieme a farsi compagnia”. Un post che chiaramente ha generato subito grande apprensione per la famosa chef.

Oltre 360mila like e migliaia di commenti. “Un abbraccio fortissimo. Grazie perché ci hai fatto conoscere due grandi donne”, le scrive Maria, riferendosi alla nonna di Benedetta. “Mi dispiace moltissimo Benedetta!! Che brutta notizia che ci hai dato, mi ero affezionata a lei tantissimo ,come la mia nonnina che mi ha lasciato da anni..un abbraccione forte!”, le scrive invece Silvia su Instagram.

“Non so perché, ma nelle marche le nonne sono un patrimonio inestimabile! Ci hanno cresciute, coccolate, confortate. Non le dimenticheremo mai, sempre nel nostro cuore”, le scrive invece Patti. Un momento davvero triste per la famosa food influencer, ma che grazie ai social riesce a condividere la sua vita e forse, a sentirsi più forte in periodi come questo.

Leggi anche: “C’è quello di Antonella Clerici”. Benedetta Rossi parte col botto, succede nel nuovo programma tv