Benedetta Rossi, la notizia corre veloce nel web. La conduttrice tv ha davanti a sè un nuovo panorama professionale decisamente allettante. Infatti, ha ottenuto un nuovo programma in televisione e per lei è festa grossa. L’altra vip che è riuscita a conquistare lo stesso obiettivo è Giulia De Lellis, che sbarcherà con la trasmissione Casa a prima vista su Real Time dal titolo “Ricette d’Italia”, che andrà in onda a partire da settembre.

La rivelazione su Benedetta Rossi. A lanciare la notizia il sito dell’esperto Davide Maggio che ha rivelato alcuni aggiornamenti in vista del nuovo programma. Non solo Benedetta Rossi davanti alle telecamere di “Ricette d’Italia” ma anche due giudici. Trattasi di due chef. Il format del programma prevede che a sfidarsi saranno ben 4 cuochi non professionisti.

La rivelazione su Benedetta Rossi: fuori i nomi dei due giudici del programma

Saranno appunto le ricette di famiglia a essere le protagoniste indiscusse del programma: e chi porterà a casa il premio? Il titolo di vincitore indiscusso verrà conferito a chi convincerà la giuria e il pubblico: il nome del vincitore rientrerà nel nuovo ricettario di cucina italiana firmato proprio da Benedetta Rossi. Ma nello specifico chi saranno i giudici? Entrambi originari di Napoli. Il primo nome è quello di Roberto Di Pinto, classe 1982.

Il secondo giudice è David Fiordigiglio, ex volto di “È Sempre Mezzogiorno”, con alla guida del timone l’intramontabile Antonella Clerici. L’annuncio ufficiale è arrivato durante la presentazione dei palinsesti di Discovery, avvenuto nella giornata del 13 luglio, dove sono anche stati riferiti i dettagli sull’approdo di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sul canale Nove con Che tempo che fa, dopo la rottura con la Rai. E ci sono state anche dichiarazioni positive dai vertici di Discovery.

“Real Time è uno dei canali più amati e visto dalle donne sul digitale. Ed è assai inclusivo. Casa a prima vista è un successo straordinario”, recitava il comunicato ufficiale. Adesso non resta che rimanere aggiornati e aspettare che il programma di Benedetta Rossi convinca con ricette sempre più ghiotte e invitanti.