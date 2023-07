Benedetta Rossi ha ricevuto una bellissima notizia in queste ore. Forse non se lo aspettava nemmeno lei, ma è stata raggiunta da una comunicazione molto interessante. Non c’è stata ancora la sua reazione ufficiale, ma siamo certi che starà brindando insieme alla sua famiglia. E ovviamente anche i suoi fan sono al settimo cielo e non vedono l’ora di apprezzare le sue gesta tra non molto. Ancora una volta la food blogger ha conquistato un risultato all’altezza della situazione.

Invece qualche mese fa Benedetta Rossi non aveva certamente avuto una bellissima notizia, come quella giunta poche ore fa. Si era sfogata per le aspre critiche ricevute: “Quello che mi dà tanto tanto fastidio è quando vengo presa come pretesto per offendere la mia community e intere categorie di persone. Persone normali che vengono derise e trattate come ignoranti solo perché alcuni che pretendono di innalzarsi a divulgatori onnipotenti”.

Benedetta Rossi, arriva una bellissima notizia

Possiamo subito dirvi che Benedetta Rossi ha saputo una bellissima notizia, in relazione alla sua professione. Infatti, ha ottenuto un nuovo programma in televisione e per lei è festa grossa. L’altra vip che è riuscita a conquistare lo stesso obiettivo è Giulia De Lellis, che sbarcherà con la trasmissione Casa a prima vista su Real Time. Ma andiamo a vedere insieme dove vedremo Benedetta e soprattutto come si chiama il suo nuovo prodotto.

Anche Benedetta Rossi sarà su Real Time, infatti le è stata affidata la conduzione della trasmissione Ricette d’Italia. L’annuncio ufficiale è arrivato durante la presentazione dei palinsesti di Discovery, avvenuto nella giornata del 13 luglio, dove sono anche stati riferiti i dettagli sull’approdo di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sul canale Nove con Che tempo che fa, dopo la rottura con la Rai. E ci sono state anche dichiarazioni positive dai vertici di Discovery.

Gossip e Tv ha riportato queste dichiarazioni di Dsicovery: “Real Time è uno dei canali più amati e visto dalle donne sul digitale. Ed è assai inclusivo. Casa a prima vista è un successo straordinario”. Tornando a Benedetta Rossi, è pronta a questa nuova avventura su Real Time, dopo il suo successo con Fatto in casa per voi.