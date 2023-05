“Non pensavo succedesse tutto questo casino”: Benedetta Rossi è incredula, senza parole. E lo stesso suo marito Marco. Ma bisogna fare un passo indietro per capire. Nei giorni scorsi la food blogger e influencer che si occupa di cucina casalinga anche a basso costo ha condiviso sul suo profilo social un lungo sfogo. Stanca dei commenti negativi e degli insulti rivolti al suo pubblico, ha registrato un video perché era “arrivata l’ora di mettere dei paletti”.

“Quello che sto provando adesso è disgusto nel leggere determinate cose. Ultimamente girano articoli e video molto critici nei miei confronti, dicono che non so cucinare, che non rispetto le regole basilari e accademiche della cucina, che faccio una cattiva informazione sul cibo perché utilizzo prodotti economici. […]”, ha detto ai follower.

Benedetta Rossi incredula dopo la notizia

“In questi articoli e nei commenti sotto, vengono letteralmente bullizzate tutte le persone che mi seguono, sembra la fiera dello snob – ha continuato Benedetta Rossi – Non va bene, queste persone non meritano di essere derise. Per qualcuno andare a fare la spesa è un’operazione più complicata. Forse avete perso il contatto con la realtà”.

Il suo sfogo ha fatto il giro della rete e dei giornali ed è stato ripreso (e approvato) anche da Antonella Clerici nel suo programma su Rai 1. Non solo. La notizia è che anche il The Times le ha dedicato un articolo. Da qui l’incredulità della food blogger e di suo marito, che hanno commentato il tutto tra le Storie di Instagram.

“Non pensavo succedesse tutto questo casino, era uno sfogo”, dice lei. Poi prende la parola il marito di Benedetta Rossi e spiega ai fan: “Il giornale prestigiosissimo ha fatto un articolo su di lei. È tutto vero, pare assurdo”. Quindi continua immaginando un signor Johnson qualunque che in un momento di pausa va a prendersi un tè: “Apre il Times e spera di trovare notizie su Carlo, la Corona inglese, notizie dell’Inghilterra, di economia e si trova…”. Indica la food blogger e ridendo continua: “Guarda la faccia del signor Johnson: ma chi ca… è?”. E giù tutti e due a ridere.