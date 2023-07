“In Italia fa troppo caldo? Allora stattene a casa tua“. Non è la frase che un qualsiasi italiano potrebbe pronunciare a chi, turista straniero, viene nel nostro Paese e poi si lamenta per l’afa. Ma è proprio quello che un diretto – anzi direttissimo, pure troppo forse – Andrea Giambruno, giornalista nonché compagno di vita della premier Giorgia Meloni ha detto ai telespettatori di Rete4. Il contesto è quello della striscia quotidiana “Diario del giorno” condotta dallo stesso Giambruno.

Stavolta il destinatario della frase è stato il ministro della Sanità tedesco Karl Lauterback che lo scorso 13 luglio aveva dichiarato: “Arrivato a Bologna, ora si parte per la Toscana. L’ondata di caldo qui è spettacolare. Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine. Il cambiamento climatico sta distruggendo l’Europa meridionale. Un’era volge al termine”. Insomma il tema è quello, sempre caldo, scusate il gioco di parole, del cambiamento climatico. Argomento spinoso a dir poco.

Leggi anche: “Devo dire una cosa su Barbara D’Urso”. Myrta Merlino parla dopo l’arrivo a Pomeriggio 5





Andrea Giambruno e il cambiamento climatico: il precedente

Già in passato Andrea Giambruno, in collegamento con Vittorio Feltri, aveva parlato del cambiamento climatico con fare ironico e qualcuno lo aveva etichettato come ‘negazionista’, come ricorda il Fatto Quotidiano: “il giornalista durante l’ondata di caldo che ha travolto il nostro Paese, superando ampiamente i quaranta gradi, aveva spiegato ai telespettatori di Rete 4 che il caldo “non è poi una grande notizia“”.

Il giornalista di “Diario del Giorno” ha poi proseguito: “La Merkel sta qua, lui sta sempre qua, se non ti sta bene stai a casa tua. Stai nella foresta nera, stai bene, no?”. Una frase che inevitabilmente ha provocato le reazioni più disparate da parte dei telespettatori. E alcuni di loro decisamente non hanno approvato né il tono né il contenuto del discorso del compagno di Giorgia Meloni.

Il problema non sono i capelli, né ciò che dice. Ma come lo dice, oltre alla postura, a quelle mani conserte, alla gamba divaricata con la punta del tacco che sbatte sul pavimento.



"STATTENE A CASA TUA IN GERMANIA, NELLA FORESTA NERA". pic.twitter.com/uaWMIQX6B8 — Massimo Falcioni (@falcions85) July 26, 2023

Ma come sia possibile che siamo finiti così in basso? Non sa neanche parlare. — AngeloCiulla (@AngekoC) July 27, 2023

Qualcuno ha sottolineato: “Chi sta intorno a lei non fa altro che crearle imbarazzo“. Un altro, il giornalista Massimo Falcioni, ha commentato: “Il problema non sono i capelli, né ciò che dice. Ma come lo dice, oltre alla postura, a quelle mani conserte, alla gamba divaricata con la punta del tacco che sbatte sul pavimento”. Un altro ancora bacchetta il conduttore sull’italiano: “Ma come sia possibile che siamo finiti così in basso? Non sa neanche parlare”. E voi, come la pensate al riguardo?

“Succederà presto”. Andrea Giambruno, scoperta bomba sul compagno di Giorgia Meloni: è lui a spiegare i dettagli