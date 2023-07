Myrta Merlino al posto di Barbara D’Urso, che ne sarà della cosiddetta ‘tv del dolore’? Parla Myrta. A più riprese la storica conduttrice dei vari “Pomeriggio Cinque” e “Live Non è la D’Urso” è stata, a torto o a ragione, accusata di puntare forte su sentimentalismi e, in soldoni , ‘parlare alla pancia della gente’. Dalla dipartita di Silvio Berlusconi, che non ha mai nascosto l’approvazione per lo stile di Carmelita, le redini del Biscione sono passati nelle mani dei figli Marina e Pier Silvio.

Soprattutto quest’ultimo, a quanto filtra dai vertici Mediaset e non solo, ha in mente una rivoluzione ‘copernicana’: basta trash, basta tv del dolore, basta Barbara D’Urso. Al suo posto ecco che arriva la conduttrice compagna di Adriano Panatta che a La7 con “ L’Aria che tira ” ha saputo imporsi con uno stile decisamente diverso, più sobrio ma non per questo meno deciso. Se l’addio di Barbara D’Urso da Mediaset è stato accompagnato da polemiche roventi , l’approdo di Myrta Merlino a Canale 5 ha il sapore del cambiamento epocale. Il portale on line Libero l’ha intervistata. Ecco cos’ha detto.

Leggi anche: “Disumano ciò che le è successo”. Barbara D’Urso, altre cose dopo l’addio da Mediaset





Myrta Merlino e le dichiarazioni su Barbara D’Urso

Myrta Merlino, intervistata dal magazine Libero, ha dichiarato: “Pier Silvio Berlusconi ha lanciato un messaggio chiaro alla presentazione dei palinsesti: virare di più sull’informazione. Penso che abbia fiutato che questo Paese, che la tv di Silvio ha fatto sognare per tanti anni, oggi attraversi una fase storica diversa. Abbiamo davanti sfide ciclopiche, dal cambiamento climatico alla guerra, fino a cose concrete, come l’inflazione, le bollette o il caro mutui, che rischiano di mandarci fuori strada”.

“Una realtà spiazzante per la gente comune – dice ancora Myrta Merlino – alla quale cercheremo di fornire gli strumenti per capire, come mi ha sempre insegnato Minoli“. Per chi non lo sapesse Giovanni Minoli, detto Gianni, è uno dei decani del giornalismo italiano, ma anche autore tv, dirigente, conduttore radio e saggista. “Pomeriggio 5 – ha continuato Myrta – non sarà un talk show. Non mi interessa avere quello di destra e quello di sinistra che se le danno di santa ragione. Seguiremo l’attualità stretta, analizzando i fenomeni sociali che essa nasconde, cercando di capire le tendenze e i perché e contestualizzando il tutto in una dimensione anche politica”.

Myrta ha parlato, poi , anche di Barbara D’Urso che sostituirà nella prossima stagione a Pomeriggio 5: “Capisco che si sia scritto molto di noi in termini di rivalità, ma non c’è nessun antagonismo. Siamo così diverse”. Infine la conduttrice ex La7, sul timore di non sentirsti a suo agio come ‘padrona di casa’ dello show della D’Urso, ha rivelato di aver ricevuto dei consigli da Maria De Filippi: “Questa paura me l’ha fatta sparire Maria De Filippi, un’autorità televisiva, che mi ha spiegato che non esistono pubblici ostili o amici. Il pubblico te lo conquisti con la personalità. La7 era casa mia, in senso profondo, il pubblico Mediaset è diverso, ma se sono me stessa tutto andrà bene”.

Sulla ‘tv del dolore’ Myrta ha chiarito: “La politica è chiamata a dare risposte, mica a litigare in tv, gli ospiti saranno più legati al racconto della cronaca. Ma sempre in un’ottica di approfondimento, non indulgerò nel dolore. Però terrò anche la mia compagnia di giro, come la chiama lei: anziché cambiarla, la metterò alla prova su temi differenti. I politici possono parlare perfino di vita reale”.

“Cosa mi ha fatto Maria De Filippi”. UeD, da Nicole Santinelli lo ha voluto dire solo ora