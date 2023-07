Nicole Santinelli è stata una delle grandi protagoniste della passata stagione di Uomini e Donne, a metà tra Carlo Mancini e Andrea Foriglio aveva a sorpresa scelto il primo. A questa coppia in pochissimi avevano creduto e forse, stavolta, i fan avevano ragione. Dopo poche settimane infatti si erano detti addio. Adesso Nicole torna a parlare. “Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo se avrei potuto provarlo”.

“Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo venti minuti, l’ho visto sui social che piangeva disperato. Questo mi ha deluso: mi aspettavo un’altra persona, credevo che avessimo raggiunto un grado di confidenza tale da poterne parlare tra di noi”. Sul motivo della rottura Nicole dice la sua.





Uomini e Donne, Nicole Santinelli: “Maria non mi ha capito”

“Non abbiamo avuto abbastanza tempo e non basta mezz’ora a settimana per tre mesi e mezzo per capire chi hai di fronte. In questo modo conosci solo i lati che l’altro vuole farti vedere, poi fuori ci si conosce davvero. E non c’è nessuno a imboccarti come faceva Maria con Carlo, allora le cose cambiano”. Poi l’attacco a Carlo e nuove verità sul suo conto.

“Dopo la rottura, nessun altro si è fatto sentire e spero che non abbiano creduto al fatto che ho illuso Carlo e preso in giro tutti, perché non è così. La persona illusa sono io. Addirittura, ho scoperto che non è vero che Carlo si è presentato a Uomini e Donne per la mamma, come ha raccontato, ma aveva già sostenuto un provino precedentemente”.

Secondo Nicole Santinelli Carlo punterebbe al trono: “Infatti, da quel che so si è trasferito a Roma”. Nelle polemica entra anche Maria De Filippi che non viene affatto risparmiata. Nicole ha avuto parole al miele per lei anche se forse Maria non l’abbia capita fino in fondo. Il resto l’ha fatto lei, a se stessa infatti Nicole rimprovera di essere stata chiusa alimentando le chiacchiere di chi la voleva una persona fredda.