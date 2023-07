Barbara D’Urso, le parole della figlia vip. Un caso che certamente sta continuando a fare discutere quello che tira in ballo le sorti professionali in Mediaset della nota conduttrice italiana. Barbara D’urso al momento sta proseguendo le vacanze estive nella sua villa di Pescia Romana anche in compagnia di amici: una scelta che molti fan hanno stimato in un momento di così tanto acceso caos. “Sei fortissima”, e ancora: “Bravissima Barbara! Goditi questa vacanza… noi ti aspettiamo ovunque andrai e in qualsiasi trasmissione farai”.

Naike Rivelli interviene sul caso di Barbara D’Urso. Tante le voci del mondo dello spettacolo e della televisione che si sono espresse a riguardo. Dopo la diretta Instagram di Elenoire Ferruzzi e il punto di vista di Patrizia Rossetti, oggi interviene anche la figlia di Ornella Muti. “L’abbiamo avuta in ogni casa e in ogni dove, per così tanto tempo che questa sparizione senza permettergli un ’Addio’ a coloro che l’hanno fedelmente seguita per una vita è disumano e molto poco coerente con il successo del suo show che Mediaset tanto decantava”.

Naike Rivelli interviene sul caso di Barbara D’Urso: “Disumano”

E ancora: “Ogni giorno c’è stato raccontato da Canale 5 e tutti i media che Pomeriggio Cinque aveva il massimo dello share. Oggi, all’improvviso, scaduto il contratto che portava più ascolti all’azienda, l’azienda non lo rinnova” ha aggiunto Naike sottolineando le sue perplessità. “Se oggi lo show che aveva più share sostituisce la sua punta di diamante senza neanche permettergli di salutare i milioni di telespettatori che, nel bene o nel male, l’hanno avuta in casa per trent’anni, allora quei tanto osannati programmi di Barbara d’Urso che dicevate andavano benissimo, in realtà, forse, erano in crisi“.

La posizione della figlia di Ornella Muti è dunque chiara e segue tra l’altro il ragionamento esternato anche da Patrizia Rossetti che qualche giorno fa ha detto in merito alla questione: “C’è modo e modo di far uscire di scena una persona. Questo è successo anche a me e a Emanuela Folliero e anche aa tante altre persone. Non c’è garbo, diciamo che non c’è molta educazione”.

E ancora: “Ho un mio pensiero perché ovviamente sono colpita nel mio lavoro. Anche perché stiamo parlando di conduttrici molto valide”, ha riferito ancora l’ex gieffina. Insomma, il mondo della televisione sta dimostrando non poca solidarietà nei confronti di Barbara D’Urso, le cui sorti professionali andranno sicuramente incontro a una decisione definitiva. Restate aggiornati.