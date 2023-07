Barbara D’Urso, cosa sta succedendo dopo l’addio a Pomeriggio Cinque. Uno degli argomenti più chiacchierati nel mondo dello spettacolo e della tv è senza dubbio quello che riguarda il futuro professionale della conduttrice. Al momento infatti il piano per il futuro è tutto da rivedere. Tanti vip hanno espresso la propria opinione in merito a quanto sta accadendo e al di là di tutto nelle ultime ore la replica sottile è arrivata anche da parte della diretta interessata. Ecco cosa sta succedendo nella vita della nota e amata conduttrice.

Barbara D’Urso risponde a Mediaset così. Durante una diretta Instagram a intervenire sul caso che tira in ballo la conduttrice sono intervenute di recente sia Elenoire Ferruzzi che Patrizia Rossetti che ha affermato: “Ho un mio pensiero perché ovviamente sono colpita nel mio lavoro. Anche perché stiamo parlando di conduttrici molto valide”.

Leggi anche: “Una perdita enorme”. Barbara D’Urso in lutto: all’improvviso la notizia della sua morte





Barbara D’Urso risponde a Mediaset così, i fan tutti dalla sua parte: “Sei fortissima!”

“C’è modo e modo di far uscire di scena una persona. Questo è successo anche a me e a Emanuela Folliero e anche aa tante altre persone. Non c’è garbo, diciamo che non c’è molta educazione”, ha aggiunto la Rossetti. Ma al di là della solidarietà espressa dalle colleghe e amiche, come sta oggi Barbara D’Urso? L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque sembra aver deciso di rispondere come sempre il pubblico italiano è abituato a vederla: con ottimismo e una ventata di leggerezza.

Infatti Barbara D’Urso ha ben pensato di dare il via alla sua estate. Così pronta ad accoglierla non poteva che essere la sua villa a Pescia Romana dove la diretta interessata sta provando a rilassarsi e vivere bene le giornate, sia in solitudine che in compagnia di amici. E nel fare questo, Barbara riceve anche i complimenti da parte del suo numeroso pubblico di fan. “Strike a pose”, ovvero “mettersi in posa” o ancora: “Avete mai giocato a squagliaschiuma?”,domanda sui social all’insegna della spensieratezza.

E i fan come si diceva non possono che apprezzare l’atteggiamento: “Mitica! Hai tutta la mia stima! Il pubblico ti seguirà ovunque, non smettere mai di sorridere”, “Sei fortissima, alla faccia di chi ti vuole male“, “Bravissima Barbara! Goditi questa vacanza… noi ti aspettiamo ovunque andrai e in qualsiasi trasmissione farai”.