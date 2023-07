Barbara D’Urso sta facendo incuriosire migliaia e migliaia di suoi follower, visto che ci sarebbe una novità in arrivo dopo aver rotto con Mediaset, che non l’ha riconfermata alla guida di Pomeriggio Cinque per la prossima stagione. Al suo posto ci sarà Myrta Merlino, che ha recentemente lasciato La7. Carmelita si sta concedendo dei momenti spensierati, infatti sta pubblicando foto e video, mentre si diverte con i suoi amici in piscina e non solo.

Infatti, è stata vista anche a mare mentre era intenta a ballare e quindi a sfrenarsi in questa estate 2023. Ma Barbara D’Urso probabilmente sta già pensando al suo futuro e ha parlato di novità in vista su Instagram. In particolare, ha scritto due parole inequivocabili che stanno catturando l’attenzione di tantissima gente. La conduttrice si è anche concessa soprattutto momenti nella sua residenza di Capalbio, attorniata da persone che le vogliono bene.

Barbara D’Urso, novità in arrivo: “Cose segrete…”

Durante il suo totale rilassamento in acqua, all’interno di una piscina, Barbara D’Urso ha preannunciato qualche novità segreta e ha fatto di tutto per non far emergere news, anche se non è stato semplicissimo. Quando si è spostata verso altri suoi due amici, ecco che si è ascoltato qualcosa di rilevante ma lei li ha immediatamente interrotti affinché i suoi follower non scoprissimo proprio tutto con così tanto anticipo.

Nella didascalia di un breve filmato diffuso nelle sue Instagram stories, Barbara ha scritto: “Caffeuccio shakerato e progetti segreti“. A tal proposito si è poi udito che si tratterebbe di “video musicali pazzeschi“, ma non è stato aggiunto altro. Quindi, non sappiamo se riguarda qualcosa che coinvolga direttamente la D’Urso o qualche suo amico. Ma sta di fatto che non ha detto altro e quindi c’è mistero. Probabile comunque che faccia altre precisazioni nei prossimi giorni.

Una volta finite queste vacanze, Carmelita sicuramente si metterà al lavoro per cercare di capire cosa le riserverà anche il futuro in tv. Mediaset non le ha affidato ancora nessun programma e ricordiamo che il suo contratto scadrà a dicembre. Possibile che nel frattempo si guardi attorno per approdare altrove.