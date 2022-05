Ginevra Pisani incinta. L’annuncio dell’ex professoressa dell’Eredità, il quiz show in onda su Rai Uno condotto da Flavio Insinna con una foto pubblicata sul social Instagram insieme alla sua amica a quattro zampe. Ginevra Pisani ha pubblicato lo scatto in cui tiene in mano il cartello con la scritta ”Sono incinta”.

Ginevra Pisani incinta? – Lo scorso anno l’ex professoressa dell’Eredità ha sposato Paolo, un amico di Oscar Branzani, ex tronista di Uomini e Donne che scelse nel suo percorso Eleonora Rocchini (la relazione è poi naufragata tra mille polemiche) e in tanti ricordano che proprio Ginevra Pisani ha fatto parte del programma di Maria De Filippi.





Ginevra Pisani incinta? L’annuncio della professoressa dell’Eredità

Ginevra Pisani è stata corteggiatrice e poi scelta di Claudio D’Angelo e la loro relazione è finita nel 2019. “Qualche giorno dopo il nostro viaggio a Cuba ho deciso di mettere fine al nostro rapporto”, aveva detto Ginevra Pisani. Le cause? “Grandi mancanze da parte di Claudio che accumulate nel tempo sono diventate troppo dolorose e inaccettabili ai miei occhi”.

Ginevra Pisani incinta? – Dopo il post tantissimi fan e amici si sono precipitati a commentare e a fare gli auguri all’ex professoressa, che però, nelle altre foto pubblicate sul post di Instagram, ha svelato che a essere incinta è la sua cagnolina. Scherzo riuscito, perché molti fan sono cascati nel tranello della Pisani.

Ginevra Pisani è davvero incinta? – Le altre foto, infatti, ritraggono la cagnolina di Ginevra Pisani con accanto il cartello ”Sono incinta” e l’ecografia che mostra i cuccioli. Ad essersi divertito per lo scherzo anche l’ex allievo della scuola di Amici, Andrea Dianetti che ha commentato: “Tu sei paaaaaazz”. Alla fine lo scherzo è riuscito.

