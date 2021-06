Ginevra Pisani è la conduttrice insieme a Flavio Insinna de Il pranzo è servito, il a premi, ideato da Corrado e Stefano Jurgens andato in onda su Canale 5 e Rete quadro dal 1982 al 1993 e condotto da Corrado, Claudio Lippi e Davide Mengacci.

Il programma è tornato in televisione dal 28 giugno 2021, questa volta su Rai Uno, con Flavio Insinna e Ginevra Pisani, già professoressa dell’Eredità, il quiz in onda su Rai Uno in fascia preserale. La carriera di Ginevra Pisani inizia da adolescente come modella, ma ha raggiunto la notorietà partecipando a Uomini e Donne durante la stagione 2015-2016. Il pubblico del dating show di Maria De Filippi se la ricorderà sicuramente nel parterre delle corteggiatrici di Claudio D’Angelo che, alla fine del suo percorso, l’ha scelta.

La loro storia d’amore è durata tre anni ed è finita nel gennaio del 2019. “Qualche giorno dopo il nostro viaggio a Cuba ho deciso di mettere fine al nostro rapporto”, aveva detto Ginevra Pisani. Le cause? “Grandi mancanze da parte di Claudio che accumulate nel tempo sono diventate troppo dolorose e inaccettabili ai miei occhi”.





“Sono stati due anni ricchi di emozione, di viaggi, ma soprattutto di tanto amore, rispetto e fiducia. Infatti mi reputo molto fortunata perché con lui posso dire di aver vissuto un grande primo amore, con lui ho creduto potesse esistere il per sempre, ma purtroppo però ho dovuto trovare il coraggio per lasciare andare una cosa che non mi faceva più sentire amata e felice”, aveva raccontato Ginevra Pisani.

Leggi anche...

Nel 2019 per l’ex corteggiatrice di UeD è arrivata la grande svolta con la chiamata in Rai per entrare all’Eredità come professoressa, dove oltre alla bellezza, si è fatta notare per la sua preparazione. Proprio per queste sue qualità il conduttore Flavio Insinna l’ha voluta accanto per la nuova edizione de Il pranzo è servito. Ginevra Pisani è nata a Napoli il 19 maggio 1998. È alta 175 centimetri e pesa 61 chili.