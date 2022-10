Elenoire Ferruzzi, bufera infinita: dopo la fine della sua esperienza al GF Vip 7 arriva il duro commento di Loredena Bertè. Nella puntata di ieri telespettatori sono stati chiamati a decidere se fare rimanere o meno la donna all’interno del reality show, ma il 90% dei votanti l’ha voluta mandare via. Fatali i suoi atteggiamenti nei confronti di Daniele Dal Moro e soprattutto i brutti gesti e le orrende parole dette nei riguardi di Nikita Pelizon, che hanno fatto perdere la testa a moltissima gente.



Un processo, metaforico, in piena regola come ha spiegato Alfonso Signorini. “Hai chiaramente detto che una persona porta iella e questo non ah giustificazioni. Nel 2022 non è più accettabile tutto questo. Non si può proprio sentire che una persona porta sfortuna. Io sono entrato l’altro giorno e ti avevo avvisata che alla prossima cavolata ci sarebbero state conseguenze e così è stato. Sullo sputo a terra ti do il beneficio del dubbio, ma su queste parole non possiamo passare. Avremmo potuto attuare la squalifica diretta. Invece stiamo chiedendo il parere del pubblico”.

Leggi anche: “Sta succedendo dopo la squalifica”. GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi distrutta: l’incubo continua





GF Vip 7, Loredana Berté attacca Elenoire Ferruzzi



Parole che sono state riprese anche da Loredana Bertè che ha vissuto sulla sua pelle cosa significa essere denigrati. Sua sorella Mia Martini infatti fu accusata di portare iella. Spiega Loredana: “Nel 2022 assistere ancora a persone che ne accusano delle altre di portare iella o sfortuna è inaccettabile sotto ogni punti di vista. Quindi grazie ad Alfonso Signorini e al GF Vip per aver preso una posizione decisa e messo in nomination questa persona”.



“E grazie al pubblico per averla eliminata. – ha concluso Loredana Bertè – Questi atteggiamenti non sono più accettabili, ricordiamoci che le parole sono armi, feriscono e possono uccidere, impariamo ad usarle di conseguenza”. Non è stata un’esperienza indimenticabile quella al GF Vip 7 per Elenoire Ferruzzi. Entrata con lo scopo di far conoscere la sua persona e mettersi definitivamente alle spalle tutte le sofferenze avute in passato.



L’ormai ex gieffina si è però resa protagonista di atteggiamenti che hanno fatto adirare diversi concorrenti e anche il pubblico. Prima il suo morboso interesse per Luca Salatino prima e Daniele Dal Moro poi, in seguito per gli attacchi a Nikita, accusata di portare sfiga.

“Non possiamo accettarlo”: Elenoire Ferruzzi, la decisione del GF Vip