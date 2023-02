Francesco Totti e Noemi Bocchi presto genitori? Bomba gossip sulla coppia che da mesi fa parlare dopo la clamorosa rottura tra l’ex calciatore ed Ilary Blasi. Entrambi si sono oggi rifatti una vita con nuovi partner. Il primo a uscire allo scoperto è stato proprio il Pupone, provocando anche la reazione dell’ex che avrebbe preferito mantenere un profilo più basso. In ogni caso neanche la conduttrice nasconde più la sua storia con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Pochi giorni fa si parlava di una crisi tra Noemi Bocchi e Francesco Totti. Già a dicembre scorso, la coppia è stata beccata mentre discuteva a cena dal settimanale Diva e Donna che sottolineava: “Notiamo i volti scuri e pensierosi“. Voce di crisi rientrata poco dopo quando a testimonianza che tutto va bene arriva una Instagram Story di Francesco Totti che immortala la sua Noemi Bocchi di profilo. E adesso si torna a parlare di una possibile gravidanza di Noemi. Cerchiamo di scoprire cosa c’è di vero.

Francesco Totti, Noemi e il dettaglio che cambia tutto

Il settimanale Gente ha paparazzato Noemi Bocchi e Francesco Totti insieme in giro per Roma. La compagna dell’ex calciatore oggi imprenditore è entrata in un ristorante dove poi è stata raggiunta dal fidanzato col figlio Cristian e poi dalla primogenita con un amico di famiglia. Ebbene proprio quando stava entrando nel locale la flower designer si è resa conto di aver dimenticato un oggetto sul cruscotto della macchina. Di cosa si tratta?

L’oggetto dimenticato altro non era che una cartellina della clinica Mater Dei di Roma, la stessa dove Noemi Bocchi ha partorito i suoi due figli. Da qui è partito il gossip: la donna è di nuovo incinta? Francesco e Noemi diventeranno genitori? Una voce davvero clamorosa che conferma come la storia, al di là di qualche lite o crisi passeggera, procede bene.

La clinica Mater Dei di Roma è famosa per il suo reparto di ginecologia e ostetricia. E non ci sarebbe nulla di strano se Noemi Bocchi si affidasse nuovamente, per la terza gravidanza, alla struttura che in passato le ha permesso di diventare mamma di due figli. Staremo a vedere se ci saranno conferme: nel frattempo né Francesco né Noemi hanno fatto trapelare nulla sull’ipotetica gravidanza. Ma i paparazzi sono pronti a catturare ogni dettaglio che valga come conferma o meno.

