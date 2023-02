Francesco Totti e Ilary Blasi voltano pagina definitivamente: da un lato procede la causa per la separazione davanti al giudice, con una nuova udienza nei giorni scorsi in tribunale per quella che è stata soprannominata la “guerra dei Rolex”, gli orologi che la conduttrice avrebbe portato via dalla cassetta di sicurezza dell’ex capitano della Roma e i gioielli che Totti avrebbe fatto sparire della loro villa all’Eur, insieme alle borse e alle scarpe griffate spostate dalla cabina armadio. Nel frattempo i rispettivi legali si sono nuovamente confrontati per capire se esistono i margini per raggiungere un accordo e chiudere al più presto almeno il contenzioso della separazione.

Dall’altro entrambi si mostrano sui social con il rispettivo compagno e la nuova compagna. La conduttrice di recente ha trascorso una vacanza in montagna. La storia tra i due prosegue a gonfie vele come si nota dalle immagini e dalle storie postate sui social. Ilary Blasi ha trascorso un lungo weekend in montagna in compagnia delle amiche e della famiglia. E nelle immagini compare anche il nuovo uomo della conduttrice: è la prima foto social insieme. Ilary Blasi condivide solo social in cui si mostra sulla neve.

Crisi passata, Totti mostra la prima foto di Noemi Bocchi sui social

Anche Francesco Totti prosegue la relazione con la nuova compagna Noemi Bocchi. Nei giorni scorsi si è parlato di una presunta crisi di coppia. Alcuni rumors riferivano che la 34enne romana non pubblicasse nulla sui social da dicembre, altri parlavano del fatto che Totti non indossasse l’anello al dito che è uguale a quello della nuova compagna. Voci prive di fondamento e smentita dall’esperta di gossip Deianira Marzano che ha postato una foto (che le è stata inviata) della coppia a cena in un ristorante romano: “fonti super certe, tra Totti e Noemi è tutto ok”, diceva Marzano.

E a testimonianza che tutto va bene arriva una Instagram Stories di Francesco Totti che immortala la sua Noemi Bocchi di profilo. Si tratta della prima foto social della nuova compagna che l’ex capitano della Roma condivide sul suo account Instagram. Insomma l’aria di crisi è già un lontano ricordo e la presenza della fidanzata e dei figli per far andare via i cattivi pensieri. Infatti Totti ha trascorso una giornata al mare insieme a Noemi Bocchi e al primo figlio Cristian e lo documenta sui social.

Totti si mostra ai suoi fan in compagnia del figlio sulle spiagge di Santa Severa, alle porte di Roma e si gode con lui qualche momento di complicità. E con loro c’è Noemi Bocchi che fa parte della vita dell’ex capitano da ormai un anno. Insieme hanno passato giorni complessi e tante polemiche che sono finite sui giornali. Tuttavia quando c’è l’amore si supera tutto e in questo modo Totti ha voluto dimostrare che insieme a Noemi sono una famiglia e i figli stanno imparando a conoscere la nuova compagna del loro papà.