Francesco Totti e Noemi Bocchi aspettano un bambino? Bomba gossip sulla coppia formata dall’ex calciatore e dalla flower designer. I due sembrano andare d’amore e d’accordo nonostante le brutte voci sul conto di lei. A parlare è stato l’ex marito, il manager Mario Caucci: “… lei è anche una donna molto furba che sa esattamente cosa vuole dalla sua vita e dove vuole arrivare, dove è ora lo dimostra pienamente. Se non si ha un carattere estremamente forte è in grado di farti prendere correnti diverse rispetto ai tuoi interessi”.

L’uomo ha inviato un messaggio anche a Francesco Totti: “Totti, come la maggior parte delle persone che vivono queste problematiche, ha fatto un errore sfasciando la sua famiglia. Bisogna combattere sempre, andare è la cosa più semplice ma rimanere la più difficile. Alla fine avrebbe fatto la differenza”. Ma a quanto pare il Pupone dopo Ilary Blasi sta vivendo la sua nuova relazione senza problemi. Anzi, una pagina Instagram di gossip ha sganciato un’autentica bomba su loro due che cambia tutto.

La voce bomba: Noemi Bocchi è incinta? La verità

Secondo quanto riportato sui social la coppia, che sta insieme da alcuni mesi e convive da Natale, aspetterebbe un bambino. Per Francesco Totti si tratterebbe del quarto figlio, per Noemi Bocchi del terzo. Ma sull’indiscrezione è intervenuto l’amico dell’ex giallorosso Alex Nuccetelli che ha spiegato come stanno realmente le cose.

“Non è vero quello che è stato scritto, non c’è un figlio in arrivo – precisa Alex Nuccetelli – Tutto è stato ripreso da una mia vecchia intervista. Ma non ho mai detto che stavano diventando genitori. Mi hanno chiesto se si sposeranno. Io ho detto ‘nell’eventualità sarà più probabile programmare un figlio che un matrimonio”.

Insomma il pr, amico di Francesco Totti, mette fine al pettegolezzo: “So al 100% che lei non è incinta. So con certezza che è una notizia falsa attualmente”. Ciò non esclude che un bebè possa arrivare presto, ovviamente. Nuccetelli, poi, risponde alle accuse dell’ex marito di Noemi Bocchi: “Lei è una bravissima ragazza. Io la conosco da molto tempo, ha sempre frequentato le mie serate. Posso dire che attualmente le cose tra loro vanno benissimo. Stanno bene e lei non ha affatto cavalcato i gossip. Tra loro c’è amore e anche tanta sintonia”.

