Che Francesco Totti e Noemi Bocchi vivessero la loro storia alla luce del sole era un fatto risaputo. A ottobre c’è stata la prima uscita “ufficiale” di coppia. I due sono stati immortalati dalle telecamere della tv francese Canal+, mentre erano nella tribuna dello stadio Loius II di Monte Carlo e assistevano alla partita della Ligue 1 tra Monaco e Clermont. La televisione transalpina li inquadra e posta il frame sui social che in poco tempo diventa virale: l’immagine – come è facile immaginare – ha fatto il giro del web.

Di recente Francesco Totti ha partecipato a Dubai al Globe Soccer Award ed è stato accompagnato da Noemi Bocchi. La coppia sembra il ritratto della felicità: uniti più che mai, si sono fatti immortalare dai flash dei fotografi. Impossibile non notare il lungo abito nero dalla scollatura profondissima di Noemi Bocchi che non nasconde l’emozione, mentre il compagno sembra perfettamente a suo agio. I due si tengono per mano per tutto il tempo del red carpet. Non solo l’abito: al dito della 34enne romana compare anche un anello.

Totti e Noemi, la prima lite di coppia in pubblico

Si tratta di diamante a forma di cuore che vanta un valore di 300 mila euro. E non solo, perché pare che all’interno del solitario vi siano incisi anche i nomi dei due fidanzati. Stando al settimanale Chi, l’anello sarebbe stato acquistato dall’ex Capitano della Roma presso Fumis, la stessa gioielleria dove i regali un tempo erano pensati per Ilary Blasi. E a conferma del fatto che la coppia non teme più la luce del sole, anche sul profilo d Noemi Bocchi, da sempre molto riservata in merito alle questioni private e di cuore, ecco comparire anche le foto di coppia tra le dune a termine di una scorribanda in quad.

Tuttavia qualche piccola incomprensione in una coppi può nascere sempre. Anche a Totti e Noemi: infatti il settimanale Diva e Donna ha documentato con una foto la prima lite dei due fidanzati. Come riferisce la rivista, la coppia ha consumato la propria cena in un tavolo per due in un locale di Roma. Mentre parlavano la discussione si sarebbe fatta più animata e lo si intende dal linguaggio del corpo dei diretti interessati. Sul magazine si legge “notiamo i volti scuri e pensierosi” di Totti e Noemi.

Pare che a fare infuriare Noemi Bocchi sia stato lo smartphone che la 34enne romana ha in mano, ma si tratta sempre di una supposizione del settimanale Diva e Donna: dalle foto si nota Noemi Bocchi che prende spesso il telefono in mano e indica più volte qualcosa sul telefono a Francesco Totti. Sempre dalle foto sembra persino che lei si stia asciugando le lacrime. Una discussione che è rientrata in poco tempo, come spesso accade a qualsiasi coppia. Insomma per Totti e Noemi nulla di preoccupante.