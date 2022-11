“Cifra pazzesca”. Il prezzo choc dell’anello di Noemi Bocchi. Francesco Totti non ha badato a spese

Francesco Totti e Noemi Bocchi, spunta l’anello. Coppia fissa che non teme più alcun flash, i due si mostrano alla luce del sole mano nella mano a Dubai, durante il loro primo red carpet di coppia. Ma l’attenzione dei paparazzi cade su un dettaglio al dito: Noemi indossa un gioiello di cinque carati. Secondo l’indiscrezione del settimanale Chi, sarebbe un regalo di Francesco Totti.

Francesco Totti regala l’anello a Noemi Bocchi. Il gioiello è splendido, luminoso e super costoso. Non si fa che parlare di altro: la coppia sfila felice davanti ai flash. Un primo debutto in pubblico avvenuto pochi giorni fa confermerebbe che i due non vorranno più nascondersi e che pare facciano sul serio.

Francesco Totti regala l’anello a Noemi Bocchi: la cifra da capogiro

A braccetto sul red carpet dei Globe Soccer Awards tenutisi a Dubai, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono apparsi radiosi e innamorati. E sul sexy abito nero di Noemi non poteva che spiccare la luce di un gioiello costosissimo. A segnalare l’indiscrezione di coppia, il settimanale Chi che cita un anello con diamante a forma di cuore che vanta un valore di 300 mila euro. E non solo, perché pare che all’interno del solitario vi siano incisi anche i nomi dei due fidanzati. (“È sparito”. Francesco Totti e Noemi Bocchi, ore di ansia per la brutta notizia. Si è saputo poco fa).

Sempre secondo quanto riferito dal settimanale, l’anello sarebbe stato acquistato dall’ex Capitano della Roma presso Fumis, la stessa gioielleria dove i regali un tempo erano pensati per Ilary Blasi. Ma non finisce qui, perché a conferma del fatto che la coppia non teme più la luce del sole, anche sul profilo d Noemi Bocchi, da sempre molto riservata in merito alle questioni private e di cuore, ecco comparire anche le foto di coppia tra le dune a termine di una scorribanda con dei quad con loro come protagonisti indiscussi che si mostrano sorridenti e sereni.

Insomma, la coppia sembra decisamente fare sul serio, e l’anello costosissimo al dito di Noemi lo confermerebbe insieme a tutto il resto. Un anno trascorso insieme e un anello di fidanzamento, ma qui scatta il mistero. Noemi Bocchi aveva raccontato che per mesi sono stati solo amici: “La nostra storia è iniziata dopo Capodanno 2022”. Trattasi di un regalo anticipato in attesa di festeggiare il primo anno di amore?