San Valentino di Ilary Blasi e Francesco Totti del 2021 era stato commentato come gag, video divertente con una coppia stile Sandra e Raimondo, ma dopo l’addio si scopre il retroscena. Per capire cosa succedeva in casa Totti-Blasi bisogna fare un passo indietro fino a due anni fa, quando i due ‘festeggiavano’ San Valentino.

È il 14 febbraio 2021, giorno di San Valentino, la festa degli innamorati e Ilary Blasi pubblica un video sul suo account Instagram. Un omaggio ironico accompagnato da una esilarante reazione dell’ex calciatore che ha invece riservato alla moglie un romantico regalo, si leggeva sui giornali di gossip.

Leggi anche: “Sempre quel problema”. Ilary Blasi e Totti, l’ultima rivelazione sull’intimità tra loro





San Valentino 2021: il video di Ilary Blasi e Francesco Totti

Nel video girato durante la giornata di San Valentino 2021, si vedeva Ilary Blasi consegnare una busta a Francesco Totti. “Anche noi abbiamo fatto il regalo a Francesco”, spiegava la conduttrice dell’Isola dei Famosi mentre filmava il marito che apriva il regalo. All’epoca il video aveva generato risate e commenti ironici, ma oggi in molti hanno pensato si trattasse già di un periodo no per la coppia.

Il giorno di San Valentino 2021, Ilary consegna una busta a Francesco Totti e al suo interno c’è un mazzo di fiori finti con dei cioccolatini. Regalo che ovviamente scatena il marito con la frase “Ma vattene a fan*** Ilary”. Come detto, all’epoca la clip provocò tante risate e like tra i fan della coppia, ma oggi che il filmato è tornato sui social apre diverse porte all’immaginazione.

Secondo molti commentatori social, infatti, il video girato da Ilary Blasi durante il San Valentino 2021 fa nasconde già un momento molto critico per la coppia. Dopo un anno, infatti, è scoppiata la bomba su Noemi Bocchi e nel luglio 2022 Francesco Totti e Ilary Blasi, tramite due comunicati stampa diffusi dall’Ansa, hanno annunciato la separazione.