Ilary Blasi, rivelazione bomba dell’amico storico di Francesco Totti. Ancora aggiornamenti sull’ex coppia Totti-Blasi, a parlare è sempre Alex Nuccitelli, che dal principio dell’ufficialità della rottura sopraggiunta tra gli ex coniugi, si è posto come portavoce del caro amico di sempre. Tante le rivelazioni dopo l’annuncio della separazione.

La verità di Alex Nuccitelli, ancora dettagli dopo la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Lo storico amico dell’ex capitano giallorosso sembra essere ormai un fiume in piena sui motivi che avrebbero portato all’inesorabile rottura di coppia. Dettagli intimi, dunque, che continuano a definire il punto della situazione in merito all’allontanamento tra Ilary e l’ex marito.

Leggi anche: “Anni orribili”. Tra Totti e Ilary Blasi spunta un nuovo retroscena: “Cosa succedeva tra loro”





La verità di Alex Nuccitelli su Ilary Blasi: “Diceva sempre di avere mal di testa”

Il pr romano torna a rompere il silenzio e decide di farlo in qualità di ospite a Turchesando a Radio Cusano, ai cui microfoni ha aggiunto ulteriori e ‘scottanti’ dettagli che tirerebbero in ballo soprattutto Ilary Blasi. Queste le sue parole: “Che Ilary non provasse più amore era abbastanza evidente. Un esempio: nei primi mesi Francesco mi diceva che tornava da Milano e diceva sempre di avere mal di testa”. (“Lei ha deciso così”. Totti, amara delusione: scoperto il gesto choc di Ilary Blasi).

Alex Nuccitelli a tal proposito aggiunge: “Non so come siano riusciti a proseguire altri 20 anni”, afferma per poi sottolineare: “Se tu rientri a casa e tua moglie ha sempre un diavolo per capello, per anni, considero lecito pensare di rifarsi una vita da un’altra parte. Poi ognuno procede per la propria vita e lo fa per il bene dei figli. Nel primo momento di debolezza mai visto dal proprio marito bisogna stargli accanto”.

In tutto questo dettagli anche sull’attuale situazione di Francesco Totti, che secondo l’amico si troverebbe a vivere “una fase complicata”. Alex Nuccitelli a tal proposito rivela: “Non è un momento bello. La loro separazione sembra una tragedia. Ci sono degli attriti. Gli avvocati dovranno fare la loro parte e loro stessi devono cercare di mettersi una mano sulla coscienza. Se fosse dipeso da Francesco, questa storia non sarebbe finita. Puoi fare anche la scappatella ma il suo cuore sarebbe rimasto fedele sempre e solo alla famiglia”.