Ilary Blasi e Francesco Totti, nuovi retroscena sulla rottura di coppia. Il mondo del gossip continua a infiammarsi alla luce delle recenti dichiarazioni che avrebbero portato la coppia alla rottura definitiva. E a parlare è stato lo storico amico dell’ex capitano giallorosso, Alex Nuccetelli per i lettori di Novella2000.

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, i retroscena sul rapporto di coppia svelati da Alex Nuccetelli, pr romano e storico amico dell’ex capitano della Roma. Alex, ex marito di Antonella Mosetti, decide di rompere ancora una volta il silenzio sui motivi che avrebbero portato inesorabilmente alla rottura della storica coppia. Tutto questo accade alla luce della reazione di Ilary Blasi che ha annunciato vie legali in seguito alla “propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio”.

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, nuovi retroscena svelati da Alex Nuccetelli

Alex Nuccetelli afferma su Novella2000: “Capisco poco di questioni legali. Non so se mi ha diffidato o querelato, lo sa il mio avvocato che ha già avuto un’udienza. Secondo la Blasi io propagherei notizie false”.

Lo storico amico di Francesco Totti dunque sottolinea, rompendo il silenzio: “Io posso solo dire che a casa Totti lei ha sempre diretto tutto. Dopo il loro trasferimento nella villa all’Eur la mia amicizia con Francesco, che per me è come un grande amore, è proseguita di nascosto. Ora siamo tornati come fratelli”. (“Mollato”. Francesco Totti, colpo di scena alla vigilia della data cruciale).

Oggi nella vita di Francesco Totti vive un nuovo amore per Noemi Bocchi, e secondo Alex Nuccetelli con lei Totti avrebbe ritrovato la serenità: “Totti ha ritrovato la serenità grazie a questa donna Francesco ha vissuto anni orribili. Noemi la conosco da quasi venti anni. Ci siamo confrontati quando si sono conosciuti e lei all’inizio non credeva in lui. Sentiva voci in giro secondo cui lui non era affidabile e non voleva avere un’avventura. Lei è una madre ed è una donna responsabile per cui non si è lasciata subito”.

“Lui l’ha corteggiata e poi si sono messi insieme ma il suo matrimonio era già finito. Francesco avrebbe potuto fare la sua vita da single con le più belle donne in circolazione, invece ha fatto una scelta diversa”.E per concludere, Alex ha aggiunto: “Noemi è rimasta con 3mila follower su Instagram, ha 300mila richieste di persone in attesa di seguirla. Ma non le conosce e non vuole esibire la sua vita. Che è una vita semplice. L’ha dimostrato così e con il suo silenzio. E soprattutto con l’amore che prova per il suo uomo”