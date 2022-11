“È sparito”. Francesco Totti e Noemi Bocchi, ore di ansia per la brutta notizia. Si è saputo poco fa

Francesco Totti e Noemi Bocchi, sparito il cane di Cristian. Non sembra esserci pace per la coppia formata dall’ex calciatore della Roma e la designer floreale. Fin dall’inizio la loro storia è stata per ovvie ragioni sotto la luce dei riflettori. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata chiacchieratissima e sono uscite parecchie indiscrezioni. Si è parlato di Rolex scomparsi, poi le borse, insomma un gran casotto. Poi è iniziata la fase della guerra in tribunale.

Nel frattempo, però, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono ormai una coppia fissa. Recentemente si è tornati a parlare di Noemi Bocchi perché la donna ha accusato l’ex marito di maltrattamenti in famiglia. Anche questo matrimonio dunque finirà in tribunale. Come se non bastasse ad agosto era scomparso il gatto Alfio, ritrovato dopo una serie di annunci sui social. Adesso, invece, è la volta del nuovo cane di Cristian, figlio di Francesco Totti.

Brutta notizia per Francesco e Noemi: scomparso il cane

Lo scorso 6 novembre la nuova compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi, aveva regalato un cucciolo a Cristian in occasione del suo compleanno. Ora, però, secondo quanto riporta Dagospia, del cane non c’è più traccia: “Dov’è finito il cucciolo? Ah, saperlo…”. Lo scorso agosto era toccato al gatto Alfio, poi ritrovato anche grazie ai messaggi social di Ilary Blasi.

Insomma una notizia davvero poco piacevole come sanno tutti quelli che hanno la fortuna di possedere un animale domestico. Il cane di Cristian è scomparso proprio ora che i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi devono affrontare la battaglia legale che aspetta i genitori in tribunale. La battaglia ribattezza “la guerra dei guardaroba”…

Lo scorso 11 novembre Francesco Totti e Ilary Blasi hanno discusso un’ora e mezza davanti al giudice sulla proprietà e uso dei Rolex, ma anche di gioielli, borse, abbigliamento firmato. Dopodiché i due hanno deciso di affidare ai loro avvocati il compito di trovare un accordo bonario. Forse si troverà presto una tregua…

