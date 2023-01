Ilary Blasi ha definitivamente voltato pagina. Il matrimonio con Francesco Totti è un lontano ricordo e con esso la questione della separazione con tanto di accuse reciproche. La vita prosegue: l’ex marito ha conosciuto un’altra donna, Noemi Bocchi, con cui fa coppia da tempo, lei si mostra con il nuovo fidanzato, Bastian Muller. E ora pare aver trovato la giusta serenità. Sono stati paparazzati la prima volta dal settimanale Chi in un lussuoso hotel di Zurigo. Bastian Muller è un imprenditore tedesco, vive a Francoforte e ha un profilo Instagram privato: tra i suoi follower compare proprio Ilary Blasi.

Che la storia vada a gonfie vele, lo si è scoperto dai social di Ilary Blasi, qualche settimana fa. La conduttrice dell’Isola dei famosi documentato una vacanza a Parigi e tra le foto ne è apparsa una in cui la mano di un uomo afferra la sua caviglia. L’altro indizio è arrivato dal tag su una foto di una tavola imbandita. Si tratta di segnali che sottolineano la volontà di Ilary Blasi di uscire allo scoperto con il suo nuovo compagno e vivere la storia alla luce del sole, come fa da tempo l’ex marito Francesco Totti.

Ilary Blasi, foto con Bastian Muller sulla neve

E nelle ultime ore altri indizi sono comparsi sempre sui social insieme ad una foto in cui c’è anche Bastian Muller. Ilary Blasi ha trascorso un lungo weekend in montagna in compagnia delle amiche e della famiglia. Con lei ci sono la sorella maggiore 43enne Silvia, col marito Ivan Peruch, da cui ha avuto due figlie (Stella e Nicole), Francesca Rinaldi, Gloria Adornato, Fabiana Persichetti. E nelle immagini compare anche il nuovo uomo della conduttrice: è la prima foto social insieme. Ilary Blasi condivide solo social in cui si mostra sulla neve.

Ma è una delle sue amiche, Francesca Rinaldi, che svela la presenza di Bastian in questa vacanza in Trentino. L’uomo lo si vede posare nello scatto di gruppo con tutta la comitiva. L’uomo si mostra accanto a Ilary Blasi che ha i capelli raccolti in una treccia e gli occhiali bianchi. Poi in un’altra foto brinda insieme agli uomini con un boccale di birra in mano. Insomma Bastian Muller è entrato ufficialmente a far parte della famiglia e della cerchia degli amici di Ilary Blasi.

La conduttrice si gode il nuovo amore e nel frattempo ricarica le batterie in vista degli impegni televisivi alla guida dell’Isola dei famosi. E tra i possibili naufraghi potrebbe esserci Eleonora Giorgi, come ha svelato il settimanale Vero: “Tra i protagonisti più richiesti da Ilary Blasi c’è Eleonora Giorgi, protagonista di numerose fiction e film…”. E come molti ricorderanno, per la mamma 69enne di Paolo Ciavarro non si tratterebbe neanche della prima volta in un reality. È stata una concorrenti del GF Vip.