Isola dei Famosi, nel cast di Ilary Blasi una nuova concorrente. Le indiscrezioni sul programma non fanno che circolare veloci tra i fan del gettonatissimo programma seguito da milioni di spettatori. E stando a quanto appreso per il momento pronta a volare in Honduras probabilmente insieme a molti nomi vip anche la splendida attrice diventata nonna non troppo tempo fa.

Nuova concorrente nel cast dell’Isola dei Famosi. I nomi dei probabili concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi non fanno che alzare l’asticella delle aspettative. Indiscrezioni sulla possibilità di vedere approdare sull’Isola, Dayane Mello, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi, Samantha De Grenet insieme al figlio Brando, Luigi Mastrangelo con il figlio Samuele, così come Rosalinda Cannavò, l’avvocato di Ilona Staller, Luca Di Carlo. Ma non finisce di certo qui.

Nuova concorrente nel cast dell’Isola dei Famosi: “C’è Eleonora Giorgi, protagonista di numerose fiction e film…”

Nel cast, anche due cavalieri di UeD, ovvero Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, come anche la coppia di speaker radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise. E per non farsi mancare davvero nulla, anche dal GF Vip Marco Bellavia insieme a Pamela Prati, Gegia e Mehmet. Nomi che attendono ancora una conferma ufficiale ma che lasciano l’acqualina in bocca. Delle ultime ore, anche l’indiscrezione su un altro nome super vip.(“Ma come”. La scoperta su Eleonora Giorgi dopo il battesimo del nipotino. Paolo Ciavarro spiega).

Si tratterebbe di Eleonora De Giorgi, come diffuso sul settimanale Vero dove si legge: “Tra i protagonisti più richiesti da Ilary Blasi c’è Eleonora Giorgi, protagonista di numerose fiction e film…”. E come molti ricorderanno, per la mamma 69enne di Paolo Ciavarro non si tratterebbe neanche della prima volta in un reality.

Infatti Eleonora Giorgi è stata una concorrenti del GF Vip. Certo è che la vita nelle Honduras non è poi così tanto facile. Ma che possa accettare la proposta non è neanche così scontato. Si legge ancora su Vero che “al momento sembra che l’attrice sia proiettata verso altri progetti…”. Non resta che attendere una conferma o una smentita di una notizia che ha già incuriosito moltissimi fan del programma.