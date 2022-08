Qualche giorno fa è stato battezzato Gabriele, il figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. È stato Alfonso Signorini a fare da padrino al piccolo. L’aveva promesso durante questa ultima edizione del GF Vip 6 quando, in diretta e poco prima che il piccolo nascesse, la mamma gli aveva chiesto: “Voglio che lo battezzi tu” disse, ricevendo un sì immediato come risposta. Del resto il conduttore del reality ha avuto un ruolo fondamentale nella storia d’amore dei due genitori.

Due anni fa Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si conoscevano e innamoravano al GF Vip e ora sono genitori di Gabriele. Durante la festa di battesimo, Alfonso Signorini ha voluto fare un discorso partendo proprio dal loro GF Vip. “Clizia mi disse ‘Alfonso, voglio fare questa esperienza per ricominciare da capo la mia vita’. Mi disse ‘non voglio innamorarmi, voglio vivermi l’allegria’. Io mi sono innamorato di questo viso meraviglioso. Poi è arrivato lui, mi disse ‘A me non interessa niente dell’amore, voglio fare una nuova esperienza’”.





In molti hanno notato un’assenza importante alla cerimonia, quella di nonna Eleonora Giorgi, la madre di Paolo, attaccatissima al nipotino e prima fan della relazione sentimentale del figlio. A spiegare i motivi del forfait ci ha pensato proprio Paolo Ciavarro, intervistato da Chi Magazine. Mentre Clizia Incorvaia ha invece raccontato perché all’evento non era presente l’ex marito Sarcina. “Mia madre è stata a contatto con un mio cugino che si è scoperto poi essere positivo. Lei giustamente non se l’è sentita di partecipare”, ha spiegato Paolo, risolvendo il giallo e aggiungendo che sua madre ha molto sofferto per non essere potuta essere presente al battesimo.

Capitolo Francesco Sarcina. Sulla questione ha fornito la versione l’ex moglie. “Si sarebbe divertito anche lui in questo grande circo dall’atmosfera onirica. Scherzi a parte, oramai è stato trovato un equilibrio”, ha precisato l’influencer, lasciando intendere che i rapporti con il cantante, seppur non idilliaci, hanno trovato un minimo di equilibrio. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono stati anche protagonisti di una chiacchierata di coppia sul profilo Instagram del settimanale.

In questo frangente hanno parlato del progetto di sposarsi. Paolo Ciavarro ha detto che senza dubbio il matrimonio si celebrerà. Mentre la sua compagna lo ha ‘bacchettato’, ricordandogli che non ci sono fiori d’arancio senza una proposta ufficiale che ancora non è arrivata. Il 30enne ha sorriso, promettendo che prima o poi si impegnerà ad inginocchiarsi e a chiederla in sposa.

“Abbiamo deciso così”. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sui social: “Anche per nostro figlio”