Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, pronti al grande passo? La notizia sembra essere stata confermata dai diretti interessati che pare abbiano preso la decisione di convolare a nozze e non solo. I genitori del piccolo Gabriele stanno vivendo un momento decisamente all’insegna dell’amore e degli annunci più importanti.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro annunciano le nozze. Una gioia bis in arrivo nella vita della coppia di ex gieffini che non smette di lanciarsi in annunci ambasciatori di notizie sempre gioiose per il loro futuro. (Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, indiscrezione ‘hot’ sulla loro intimità).





Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro annunciano le nozze. L’indiscrezione

Una coppia che è riuscita a oltrepassare timori e pregiudizi proprio davanti alle telecamere del GF Vip e che anche dopo non ha mai smesso di continuare a rivolgere lo sguardo verso un futuro denso di condivisione. Affiatati più che mai, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sarebbero pronti a proferire il fatidico ‘si’ e a celebrare al contempo il battesimo del piccolo Gabriele.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate, il lieto evento bis potrebbe tenersi a Lampedusa entro la fine di settembre, ma la data resta ancora un mistero. Dettagli che verrano resi noti e confermati dalla coppia che nel frattempo si continua a godere tutti i preparativi.

E sempre riguardo Clizia e Paolo, di recente Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, nella sua rubrica di gossip pubblicata sull’ultimo numero del magazine settimanale, avrebbe reso alcuni dettagli sulla loro intimità: “Non hanno più il tempo per fare certe cose, ma appena Gabriele si addormenta pare si sveglino i loro istinti…Sarà vero? Sarà falso? Ma beati loro”, sottolinea il giornalista.

Francesca Pascale e Paola Turci spose: location pazzesca, abiti bianchi e la dedica