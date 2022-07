“Sarò una guida per lui”. Alfonso Signorini battezza il figlio vip. L’aveva promesso

Alfonso Signorini battesimo figlio vip. È stato il conduttore del GF Vip a versare l’acqua santa in testa al bebé di cui è padrino. L’aveva promesso durante questa ultima edizione del GF Vip 6 quando, in diretta e poco prima che il piccolo nascesse, la mamma gli aveva chiesto: “Voglio che lo battezzi tu” disse, ricevendo un sì immediato come risposta.

E così è stato: poche ore fa, ad Agrigento, Alfonso Signorini ha battezzato Gabriele, il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che è nato a febbraio scorso. Del resto il direttore di Chi magazine e presentatore ha avuto un ruolo fondamentale nella loro storia d’amore: è colui che li ha fatti incontrare nella Casa di Cinecittà, dove poi si sono innamorati.





Alfonso Signorini battesimo figlio vip: “Sarò una guida per lui”

Due anni fa Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si conoscevano e innamoravano al GF Vip e ora sono genitori di Gabriele. Al suo battesimo hanno partecipato ovviamente anche i nonni, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, che hanno condiviso sui social una foto con il piccolo. Durante la festa di battesimo, Alfonso Signorini ha voluto fare un discorso partendo proprio dal loro GF Vip.

“Clizia mi disse ‘Alfonso, voglio fare questa esperienza per ricominciare da capo la mia vita’. Mi disse ‘non voglio innamorarmi, voglio vivermi l’allegria’. Io mi sono innamorato di questo viso meraviglioso. Poi è arrivato lui, mi disse ‘A me non interessa niente dell’amore, voglio fare una nuova esperienza’”. Quindi le parole su quanto l’amore sia così imprevedibile, inaspettato e fortissimo.

“L’amore quando c’è non si può combattere, sono felice che questo bambino meraviglioso sia qua perché questa è la dimostrazione che non solo il GF VIP è vero, a differenza di quanto dicono che è tutto scritto e finto. Questa è la dimostrazione di vita vera, con il loro amore combattuto, sono contento perché al di là del GF Vip, a noi interessa la vita, l’amore, le emozioni”. Infine gli auguri al piccolo Gabriele, fresco di battesimo: “Quindi sono contento perché questo bambino è anche un po’ mio, spero di poterlo aiutare ed essere una guida per lui”.

