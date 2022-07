Quando inizia il GF Vip 7? Ora arriva la comunicazione ufficiale. Nelle ultime ore il programma di Alfonso Signorini è stato al centro dell’attenzione di milioni di fan che aspettano di conoscere il gruppo che farà parte della nuova edizione. Solo ieri l’ex isolano Luca Daffrè si era proposto al conduttore. Il naufrago ha raccontato a proposito della sua esperienza in Honduras a SuperGuidaTv: “Quando ho ricevuto la proposta non ho esitato un secondo. Mi ha cambiato molto, perché devi trovare la forza di andare avanti nel percorso che, alla fine fai soprattutto con te stesso”.



Poi ha detto subito sì all’eventualità di partecipare al GF Vip 7: “Il GF Vip lo farei, l’ho sempre guardato, mi piace. L’isola è sicuramente il programma che fa per me, l’unico rimpianto è non averla fatta dall’inizio. Il GF mi piacerebbe molto”. Così mentre il GF Vip 7 si arricchisce di nuovi concorrenti veri o presunti. Tanti i nomi sulla sua lista, tra quelli rincorsi e quelli dati per certo.





Quando inizia il GF Vip 7? La data



I prossimi tre nomi sarebbero una rapper 23enne di origini marocchine e spagnole, una modella e influencer vista più di una volta nel salotto di Barbara d’Urso e un altro vip che non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di Chadia Rodriguez, Asia Gianese e Antonino Spinalbese. Intanto Nelle ultime ore è arrivato un nuovo indizio attraverso le stories del conduttore su probabile protagonista. (Leggi anche “Si sono baciati”. Barù si lascia andare al GF Vip e Soleil Sorge non può crederci)



“Guardate cosa si è dimenticato il quinto concorrente del GF VIP 7” ha scritto a corredo di una foto di un pallone della Serie A. Secondo diversi spettatori potrebbe trattarsi di Diego Armando Maradona Junior, secondo altri invece quell’oggetto potrebbe appartenere a Ciro Ferrara che già in passato ha partecipato ad Amici Celebrities.



Nelle ore scorse era circolata la voce di un possibile approdo di Pamela Prati. Voce smentita come altri tre nomi eccellenti. Tvblog, infatti, ha pubblicato la lista delle celebrità che a metà settembre non varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà nonostante siano stati accostati al cast più volte nell’ultimo periodo. Sono stati smentiti, dunque, gli ingressi di: la cantante Marina Fiordaliso, l’influencer ed ex gieffina Guendalina Canessa e lo sportivo Leonardo Tumiotto. Il via è previsto per il 12 settembre.

