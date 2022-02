Il GF Vip 6 torna in onda lunedì 7 febbraio. Il reality show è infatti in pausa durante questa settimana del Festival di Sanremo 2022 ma ciò nonostante, grazie alla diretta h24, i telespettatori non fanno che commentare le vicende nella Casa già spiata d’Italia.

E da quando Alfonso Signorini ha salutato i vipponi dando appuntamento alla settimana successiva ne sono successe di cose tra quelle quattro mura. Su Mediaset Extra il pubblico ha per esempio assistito a un forte litigio di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, da settimane ormai coppia fissa. E l’ex corteggiatore di UeD è crollato al punto di provare a uscire dal GF Vip 6. Lo ha rivelato a Soleil Sorge tra le lacrime.

Barù, bacio al GF Vip 6

“Io me ne vado comunque – ha intimato Alessandro Basciano – Prima sono andato alla porta dietro e ho provato ad aprirla per scappare via, ma era chiusa, non mi hanno aperto. Voglio andare da mio figlio. Cosa ci faccio qui? Se non aprono ora me ne vado domani mattina è uguale”. Per la cronaca non ha ancora lasciato il GF Vip 6. Ma non solo scenate, anche baci nelle ultime ore.





E, sorpresa delle sorprese, un bacio è scattato tra Barù e Delia Duran. Non ci sono riprese perché come riporta il sito Biccy in quel preciso momento la regia stava inquadrando un ballo fra Gianluca Costantino e Soleil Sorge. Ma è stato proprio Gianluca a rivelarlo: “Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro de l’amore libero (una prova fatta fare dal GF Vip 6, ndr) si è baciato!”. E Soleil Sorge, che non ha visto: “Non è vero, non ci posso credere”.

Io non mi capacito come sia la casa con più telecamere del mondo ma noi non vediamo mai un cazzo #jeru #gfvip pic.twitter.com/vHQwKuwUvK February 5, 2022

Delia Duran ha confermato il bacio ma ci ha anche tenuto a sottolineare che si trattava di un gioco: “Lui ama giocare è un grande giocatore così ho giocato anche io”. E quando Soleil Sorge le ha suggerito di non andare oltre perché una terza persona potrebbe rimanerci male (Jessica Selassié, ndr), la moglie di Alex Belli l’ha tranquillizzata. “Amore ma stiamo giocando, lui sta facendo questi giochi ed io ci gioco”.