GF Vip 7, appello dell’ex Isola dei Famosi. Il cast ufficiale del reality show di Alfonso Signorini non è ancora stato svelato e quindi c’è ancora chi spera che possa esserci la possibilità di varcare quella fatidica porta rossa. E ora è spuntato il concorrente dell’ultima edizione del programma condotto da Ilary Blasi, che si è candidato spontaneamente. Le sue sono parole molto eloquenti e che non lasciano spazio ad equivoci: vorrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia.

GF Vip 7, appello dell’ex Isola dei Famosi ad Alfonso Signorini. Intanto, nelle ultime ore è uscito fuori un nome bomba che sarebbe ormai quasi certo. BlogTivvu ha riportato che, salvo colpi di scena, il concorrente sarebbe Diego Armando Maradona Junior, figlio del compianto Pibe de Oro. C’è chi ha messo un’immagine per paragonare il pallone postato da Alfonso Signorini e quello che aveva in mano lui in una foto e sono uguali. Ma anche qui l’ufficialità ancora non c’è.





GF Vip 7, appello dell’ex Isola dei Famosi Luca Daffrè

GF Vip 7, appello dell’ex Isola dei Famosi ad entrare nel reality di Canale 5. Il naufrago ha raccontato a proposito della sua esperienza in Honduras a SuperGuidaTv: “Quando ho ricevuto la proposta non ho esitato un secondo. Mi ha cambiato molto, perché devi trovare la forza di andare avanti nel percorso che, alla fine fai soprattutto con te stesso”. Ma lui non ha mai dimenticato nemmeno la bellissima esperienza, avuta un po’ di tempo fa a Uomini e Donne.

Su Uomini e Donne si è soffermato soprattutto su Maria De Filippi, nella sua conversazione con SuperGuidaTv: “Beh dietro le quinte la vedi poco. Lei ha un carisma incredibile, io ascoltavo le sue parole, i suoi consigli, sai come se ti parlasse una persona di cui ti fidi. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo”. E poi ha detto subito sì all’eventualità di partecipare al GF Vip 7: “Il GF Vip lo farei, l’ho sempre guardato, mi piace. L’isola è sicuramente il programma che fa per me, l’unico rimpianto è non averla fatta dall’inizio. Il GF mi piacerebbe molto”.

Chi vorrebbe partecipare al reality show è Luca Daffrè. Il giovane lavora come modello e influencer ed è stato protagonista non solo a UeD, ma anche a Temptation Island in veste di tentatore. All’Isola è stato in grado di piazzarsi in seconda posizione, quindi dietro solamente al vincitore Nicolas Vaporidis. E ora per lui potrebbero aprirsi le porte di un altro reality, se Signorini accoglierà la sua offerta.

“Anche il figlio del numero uno”. Bomba al GF Vip 7, per Signorini colpaccio a sorpresa