GF Vip 7, nuovo concorrente per Alfonso Signorini. E che concorrente! A fornire l’indizio è stato proprio il conduttore del programma sul social network Instagram e gli utenti si sono messi subito alla ricerca del possibile nome. A confermare tutto ci ha pensato adesso il sito BlogTivvu, che ha anche pubblicato alcuni tweet di utenti che sono convinti di tutto questo. Il prossimo vippone è il figlio del super campione, che tanto ha fatto emozionare l’Italia e che purtroppo oggi non è più con noi.

GF Vip 7, nuovo concorrente per Alfonso Signorini. E questo annuncio quasi ufficiale segue invece una notizia di tutt’altro tenore. Secondo Pipol Tv, non entrerà più nella Casa Pamela Prati: “Dopo il primo indizio che portava alla conferma di Pamela Prati come nuova concorrente del ‘Gfvip’ in queste ore pare che il contratto e il contenzioso che la Prati aveva con Mediaset non sia stato risolto e Pamela rischia (in questo momento) di non essere confermata come concorrente. La situazione è in evoluzione. Ma al momento la situazione che vedrebbe la Prati nella Casa sarebbe compromessa”.





GF Vip 7, nuovo concorrente per Alfonso Signorini: “Maradona Junior”

GF Vip 7, nuovo concorrente per Alfonso Signorini e pubblico già impazzito per il nome bomba. Nessuno si poteva immaginare questo colpaccio del direttore del settimanale Chi. In particolare, il presentatore Mediaset ha postato un pallone da calcio con un brano musicale di Napoli, ovvero ‘O sole mio’. Due i nomi che sono stati tirati in ballo, ma è soprattutto uno quello che ha conquistato poi diversi utenti, che lo hanno scritto ufficialmente. Andiamo a vedere di chi staremmo parlando.

Si era pensato al fatto che potesse essere Ciro Ferrara, ma poi tutto è parso molto più chiaro. BlogTivvu ha riportato che, salvo colpi di scena, il concorrente sarebbe Diego Armando Maradona Junior, figlio del compianto Pibe de Oro. C’è chi ha messo un’immagine per paragonare il pallone postato da Alfonso Signorini e quello che aveva in mano lui in una foto e sono uguali. Un altro utente ha aggiunto: “Oddio è lui, me lo sento, è Diego Armando Maradona Junior”. Non resta che aspettare l’ufficialità.

Classe 1986, Diego Armando Maradona Junior è un ex calciatore di beach soccer italiano con cittadinanza argentina. Lui è figlio di Diego Armando Maradona e Cristiana Sinagra. Non era comunque stato riconosciuto subito dall’ex campione del Napoli. Nel 2021 è diventato tecnico del Napoli United e ha due figli: Diego Matias e India Nicole avuti dalla moglie Nunzia Pennino.

