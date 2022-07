GF Vip 7, salta concorrente e Alfonso Signorini resta di ghiaccio. Ormai la firma sul contratto della vip sembrava cosa fatta, quindi mancava solamente il nero su bianco. Ma ora all’improvviso tutto pare che sia saltato del tutto e non la vedremo quindi nella Casa più spiata d’Italia. La sua presenza nel reality show era molto attesa, infatti si sarebbe trattato di una rivalsa della donna, alle prese con vicende non bellissime in passato. Avrebbe potuto mettersi nuovamente in mostra per sorprendere positivamente il pubblico.

GF Vip 7, salta concorrente e Alfonso Signorini deve incassare questo colpo. A proposito di new entry, si è parlato di Ginevra Lamborghini nel programma. Alfonso Signorini lo aveva anticipato condividendo la foto di un anello blu. Il prezioso è un’ametista che appartiene alla nonna di Elettra e Ginevra Lamborghini, gioiello indossato più volte dalla cantante. Ed è arrivata la conferma da Whoopsee, che ha apertamente parlato di Ginevra come prossima concorrente nel reality di Canale 5.





GF Vip 7, salta concorrente: Alfonso Signorini rattristato. Chi non ci sarà

GF Vip 7, salta concorrente e Alfonso Signorini dovrà farsene una ragione. Ci sono infatti problemi pregressi con Mediaset che non sarebbero stati risolti in modo definitivo e quindi non ci sarebbe la possibilità di farle firmare il contratto per entrare nel programma. Delusione enorme per lei, ma anche per tanti suoi fan, che speravano di rivederla protagonista nel piccolo schermo. Si resta comunque in attesa di qualche dichiarazione ufficiale, che possa confermare o meno questo rumor.

L’accordo saltato riguarderebbe Pamela Prati, come scritto da Pipol Tv: “Dopo il primo indizio che portava alla conferma di Pamela Prati come nuova concorrente del ‘Gfvip’ in queste ore pare che il contratto e il contenzioso che la Prati aveva con Mediaset non sia stato risolto e Pamela rischia (in questo momento) di non essere confermata come concorrente. La situazione è in evoluzione. Ma al momento la situazione che vedrebbe la Prati nella Casa sarebbe compromessa”. Quindi, molto probabilmente non ci sarà.

Intanto, parlando di ex GF Vip, Nicola Pisu ha deciso di intraprendere un lavoro ben lontano dalle luci dei riflettori. È stato lui stesso a renderlo noto pubblicando un video in cui lo vediamo alle prese con l’impianto elettrico di una casa in costruzione. Avete capito bene, Nicola Pisu ha trovato lavoro come operaio di una impresa edile. In particolare l’ex gieffino è un addetto elettricista.

