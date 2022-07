Clizia Incorvaia, problemi di salute per il figlio Gabriele. Finora aveva deciso di non parlarne apertamente, ma adesso ha voluto condividere con tutti i suoi fan uno dei momenti più difficili del suo ultimo periodo di vita. Già nei giorni scorsi lei e il suo compagno Paolo Ciavarro avevano confermato che non ci fosse una buonissima situazione anche dal punto di vista strettamente personale, ma successivamente anche il piccolo ha dovuto fare i conti con qualcosa che nessuno poteva augurarsi.

Clizia Incorvaia, problemi di salute per il figlio Gabriele. Quest’ultimo ha pochissimi mesi, essendo venuto alla luce il 19 febbraio di quest’anno. Prima di raccontarvi cosa ha rivelato l’ex gieffina, alcuni giorni fa era uscita fuori invece una bella notizia riguardante l’ex di Francesco Sarcina e sua suocera Eleonora Giorgi: “Qualche produttore televisivo si sarebbe accorto del loro grande feeling, tanto che le vorrebbe insieme in un programma. Il più papabile potrebbe essere Pechino Express. Tra l’altro, Clizia ha già preso parte al reality qualche anno fa”.





Clizia Incorvaia, problemi di salute per il figlio Gabriele: “Il Covid”

Clizia Incorvaia, problemi di salute per il figlio Gabriele e grande preoccupazione per la mamma e il papà Paolo. Ora, lei ha voluto pubblicare diverse foto, che la ritraggono anche insieme al neonato, e ha scritto una didascalia che ha chiarito cosa sia realmente successo in questi giorni. Dopo aver informato i suoi follower, ha ricevuto centinaia di messaggi, anche da personaggi famosi, per rincuorarla e incoraggiarla ad affrontare con sempre maggiore forza e determinazione questo incubo improvviso.

Il piccolo Gabriele è stato colpito dal coronavirus, proprio come Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. E lei ha scritto: “Sono state giornate impegnative, ‘i genitori capiranno’. Anche il piccolo Gabri ha contratto il Covid. Ma il peggio è passato! Grateful”. E poi in una Instagram story ha aggiunto qualche particolare in più sui sintomi avuti dal bimbo: “Non avevo scritto per non farvi preoccupare, ma anche il piccolo Gabri aveva contratto il Covid con febbre alta etc. Ora il peggio è passato”, ha concluso.

Tra coloro che hanno commentato sono spiccati i messaggi di Guendalina Canessa: “Occhi azzurri ne abbiamo?”, di Giada De Blanck: “Forza Clizia, buona guarigione” e di Francesco Sofia Novello e Clarissa Marchese, che hanno pubblicato occhi innamorati e cuoricini rossi. Al momento lei non ha riferito se qualcuno di loro sia già diventato negativo al Covid, aggiornerà sicuramente nelle prossime ore.

“Siamo separati”. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la decisione costretta della coppia