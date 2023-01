Ormai non si nascondono più. Ilary Blasi e il suo nuovo fidanzato Bastian escono allo scoperto. Anche la conduttrice cambia definitivamente pagina dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Il suo ex marito ha conosciuto un’altra donna, Noemi Bocchi, e fa coppia fissa con lei. Ilary Blasi ha trovato la serenità con Bastian Muller. A novembre il magazine Chi ha pubblicato le foto della nuova coppia.

I due erano stati paparazzati in un lussuoso hotel di Zurigo. Bastian Muller è un imprenditore e sarebbe l’erede di una famiglia di costruttori. Dopo quella prima paparazzata, la coppia è stata avvistata di nuovo in vacanza, stavolta nella cornice di St. Moritz, con tanto di bacio sulla neve. In quell’occasione Ilary Blasi era in compagnia della figlia Isabel e dalla sua amica Michelle Hunziker. Hanno Alloggiato al Kulm, hotel cinque stelle superior di St. Moritz.

Ilary Blasi, fuga d’amore con Bastian a Parigi

L’ulteriore conferma che la storia va avanti a gonfie vele è arrivata nelle ultime ore direttamente dalle Instagram Stories di Ilary Blasi. La conduttrice ha postato delle foto a Parigi e ha taggato il suo nuovo fidanzato Bastian Muller. Non ci poteva essere cornice più romantica per ufficializzare la relazione. E mentre Francesco Totti si gode il caldo dell’Arabia insieme a Noemi Bocchi, Ilary Blasi ha scelto un contesto a metà strada tra l’Italia e la Germania per regalarsi dei momenti insieme al nuovo compagno.

Nelle stories di Instagram Ilary Blasi inquadra l’Arc de Triomphe, ma nessuna traccia dell’imprenditore tedesco, rimasto ancora una volta dietro la telecamera. Tuttavia la conduttrice riesce ugualmente a far trasparire la sua presenza taggandolo in una foto, mentre in un’altra si vede una mano che afferra la caviglia della donna. Inoltre Ilary Blasi si mostra nel suo splendore facendosi fotografare sdraiata su un letto e di spalle mentre indossa un vestito per la serata. Infine, ha immortalato il tavolo dove avrebbe condiviso la cena con il suo nuovo amore. In questo caso è arrivato il fatidico tag, segno che non c’è più la volontà di nascondersi.

In attesa di riprendere gli impegni televisivi Ilary Blasi sta ricaricando le batterie e si sta concedendo una vacanza dietro l’altra lontano da Roma, lontano da occhi indiscreti. La volontà è chiara: riprendere in mano la propria vita, voltare pagina e farlo con un’altra persona. Al momento Bastian cerca di non farsi vedere e vuole apparire il meno possibile. Tuttavia una cosa è abbastanza chiara: è nata una nuova coppia.