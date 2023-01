Ilary Blasi si mostra accanto al nuovo fidanzato Bastian Muller in vacanza in montagna. Con lei ci sono la sorella maggiore 43enne Silvia, col marito Ivan Peruch, da cui ha avuto due figlie (Stella e Nicole), Francesca Rinaldi, Gloria Adornato, Fabiana Persichetti. E nelle immagini compare anche il nuovo uomo della conduttrice: è la prima foto social insieme. Anche Francesco Totti vive alla luce del sole – ormai da tempo – la sua nuova storia d’amore con Noemi Bocchi.

Eppure le spine non mancano per l’ex capitano della Roma, come delle discussioni con la sua nuova compagna. Già inizio dicembre scorso, la coppia è stata beccata mentre discuteva a cena dal settimanale Diva e Donna. Mentre parlavano la discussione si sarebbe fatta più animata e lo si intende dal linguaggio del corpo dei diretti interessati. Sul magazine si legge “notiamo i volti scuri e pensierosi” di Totti e Noemi.

Totti e Noemi, voci di crisi: la segnalazione a Deianira Marzano

Pare che a fare infuriare Noemi Bocchi sia stato lo smartphone che la 34enne romana ha in mano, ma si tratta sempre di una supposizione del settimanale Diva e Donna: dalle foto si nota Noemi Bocchi che prende spesso il telefono in mano e indica più volte qualcosa sul telefono a Francesco Totti. Sempre dalle foto sembra persino che lei si stia asciugando le lacrime. E nelle ultime ore è rimbalzata un’altra voce sulla coppia formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi. Si vocifera che i due potrebbero aver preso le distanze. A confermare le voci di crisi è l’esperta di gossip Deianira Marzano che riporta l’ennesima segnalazione.

Infatti un utente avrebbe notato l’assenza della 34enne romana ad una serata in cui invece era presente l’ex capitano giallorosso. Si tratta di un fatto insolito, dal momento che i due – dopo l’ufficializzazione della loro relazione – sono sempre apparsi insieme pubblicamente. Addirittura l’utente arriva a dire che Francesco Totti non indosserebbe più al dito l’anello che si erano scambiati.

L’ex campione della Roma continuerebbe però a vivere nell’appartamento che i due hanno preso insieme. Inoltre a segnalare un possibile ritorno di fiamma tra Totti e Ilary sarebbero i video su TikTok pubblicati dalla figlia Chanel. In questi giorni la ragazza si sarebbe trasferita dal padre in attesa del rientro della madre dalla vacanza sulla neve insieme al nuovo compagno. E dalle storie emergerebbe un riferimento alla mamma. I due ballano una canzone che sarebbe stata storicamente del campione e della sua ex.