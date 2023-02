Aria di distensione e pace tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Le ultime news, dopo una presunta aria di crisi tra il capitano e Noemi, ora si focalizzano invece sul rapporto di ex marito e moglie. Proprio così, a renderlo noto è il Corriere della Sera che fa sapere che i due torneranno a frequentarsi (forzatamente) in tribunale a marzo 2023. Sembra però, almeno secondo il Corriere, che esista la reale possibilità di una soluzione consensuale. Insomma, non parliamo di un ritorno di fiamma, quello sembra impossibile oramai, piuttosto della volontà di ottenere la separazione in modo “facile e indolore”, dice il Corriere.

Non solo, sembrerebbe anche che “Totti e Ilary sarebbero tornati a parlarsi e con toni pacati”. I soliti beninformati fanno sapere al quotidiano che a differenza della scorsa estate, quando i due comunicavano soltanto con messaggini su WhatsApp, ora le cose sembrano più distese. A riuscire nell’impresa di far tornare il sereno tra i due, potrebbe essere uno e uno soltanto: Bastian Muller, ovvero il nuovo fidanzato tedesco della conduttrice Mediaset.

Leggi anche: “È ufficiale”. Ilary Blasi e Bastian Muller, l’annuncio di coppia arriva via social





Francesco Totti e Ilary Blasi: alla fine sta succedendo davvero

Da quello che si dice, Ilary sarebbe super innamorata dell’imprenditore e per questo vuole sbrigarsi a rendere ufficiale la cosa con un bel divorzio vecchio stampo. Sul Corriere si legge a riguardo: “Ilary vuole godersi il presente e programma il futuro con il nuovo compagno, lasciando perdere ogni desiderio di ripicca”.

Com’è noto, Bastian ha già conosciuto alcuni parenti della Blasi, come la sorella Silvia e la figlia di sei anni Isabel. L’uomo inoltre è entrato subito in sintonia con Michelle Hunziker, da tempo amica di Ilary e le cose andrebbero meglio che mai. Tra l’altro questo è un periodo positivo per Ilary che si accinge a prendere il timone dell’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 ad aprile 2023.

Da quello che si dice, al suo fianco ritroveremo Vladimir Luxuria e il super simpaticissimo Enrico Papi. Riguardo Totti invece le cose non sono cambiate: il rapporto tra lui e Noemi sembra andare a gonfie vele, nonostante i rumors su una presunta maretta. Tra l’altro i due hanno festeggiato il primo anniversario d’amore e da poco sono andati a convivere in un lussuoso attico a nord di Roma.

Leggi anche: Francesco Totti e Noemi Bocchi, la voce clamorosa sulla coppia: “Perché la crisi”