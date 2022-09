“Succederà nei prossimi giorni”. Clamoroso Ilary Blasi-Totti, si scopre dopo l’intervista bomba

Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo l’intervista fiume rilasciata dall’ex numero 10 giallorosso ecco che si muovono gli avvocati. Nei giorni scorsi tanti erano intervenuti sulle frasi di Totti, a cominciare da chi tirò fuori lo scoop: Roberto D’Agostino. Il papà di Dagospia infatti ha dato la sua posizione a Adnkronos. “Quando a febbraio diedi la notizia che il matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi era al capolinea, mi si scatenò contro un’intera città. Pubblicare quella notizia voleva dire mettersi contro tutta Roma, che ha nei confronti di Totti un fervore che supera quello per il Papa”.



“Piuttosto che dire che Totti era cornuto, sarebbe stato meglio che gli avessi toccato la madre. Ho ancora una sfilza di mail e di insulti, Ilary stessa, ospite dalla sua amica Toffanin disse che erano ‘secchiate di merda’. Ma sono abituato, quando vai in alto è chiaro che i venti sono contrari”. La notizia però, rivela il giornalista, nell’ambiente era nota. “Era come togliere un velo, che molti giornali sportivi conoscevano benissimo, ma chi si mette contro una persona che rappresenta una città?”.





Francesco Totti e Ilary Blasi, gli avvocati si muovono per una tregua



La soddisfazione “di aver fatto bene il mio lavoro è accompagnata anche da una grande tristezza”, ammette Dago. Tristezza “che trasuda da ogni riga in quell’intervista”. L’impressione, leggendo il colloquio del ‘pupone’ con Aldo Cazzullo, è che “sono abituato a leggere interviste di attori, politici, dove raccontano tragedie di ogni sorta. Poi vedi quest’intervista e senti che è un’intervista diversa, emotiva, non è cerebrale, non è un tentativo di acchiappare clik o like”. (Leggi anche “Guardate bene…”. Ilary Blasi massacrata dalla vip. Dettaglio vietato sulla foto e c’è il finimondo)



“L ‘autogossip che ormai fanno tutti i personaggi noti. Nel caso di Totti mi ha colpito molto il dolore che traspare dalle sue parole. L’emotività l’ho trovata fortissima. Una delle poche interviste in cui si sente l’anima che sanguina”. Parole nette come nette sembrano le posizioni degli avvocati. La guerra Totti-Blasi potrebbe finalmente arrivare a una fine dopo le frecce decisamente avvelenate degli ultimi tempi.



Scrive Fanpage come pare infatti che per settimana prossima sia stato fissato un incontro tra i rispettivi legali con l’obbiettivo di arrivare a un accordo ed evitare ulteriori danni collaterali. I punti principali sarebbero lo stop alle dichiarazioni pubbliche, quindi il silenzio da entrambe le parti, e un comunicato che metta fine alla vicenda.

