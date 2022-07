Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo la separazione bomba le chiacchiere non si fermano. La nota dell’addio era arrivata nella serata di ieri 11 luglio, anticipata da Dagospia. “Dopo 20 anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato – scriveva Ilary – . Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. Poco dopo quella firmata da Francesco Totti.



“Dopo 20 anni insieme la mia storia con Ilary è purtroppo terminata. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi, è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli che sono e saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione pur dolorosa non è più evitabile”.





Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo la separazione lui a Sabaudia



“Continuerò a essere unito a Ilary nella crescita dei nostri meravigliosi 3 figli sempre con grande rispetto per mia moglie. Il percorso della nostra separazione rimarrà privato”. Così mentre il filo del gossip non si spegne. Ilary Blasi via dall’Italia con l’aiuto della sorella Silvia e dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Ha portato tutti lontano, il più lontano possibile per non sentire l’eco della separazione che inevitabilmente sta facendo parlare mezza Italia. (Leggi anche “Dove se n’è andata con i figli”. Ilary Blasi, la decisione dopo la separazione con Francesco Totti)



A dare l’indiscrezione è il Messaggero che scrive come Ilary abbia la Tanzania per rigenerarsi e immergersi nella natura selvaggia del Parco Nazionale del Serengeti e nel mare cristallino di Zanzibar. Conoscere le tribù Maasai, scalare il Kilimanjaro e godere di meravigliosi safari tra leoni, elefanti, zebre e giraffe. Un viaggio che apre la mente e cambia la percezione della vita, pianificato da tempo in previsione dell’annuncio ufficiale.



Totti, invece, fino a stamattina era a Roma circondato dalla famiglia e dagli amici storici. Si è chiuso nel silenzio, totale. In queste ore anche lui ha deciso di staccare la spina e in serata è dato in partenza per Sabaudia dove ha passato tante estati con Ilary. Lo stato d’animo non sarà (e diversamente non potrebbe essere) lo stesso.

