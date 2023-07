Con l’ufficialità dei palinsesti Mediaset i telespettatori hanno scoperto che Belen Rodriguez non farà parte della prossima stagione del Biscione. Una notizia che in realtà circolava da tempo e che con la presentazione del palinsesto 2023-2024 è diventata ufficiale. Era stata Dagospia e lanciare la soffiata sulla showgirl argentina. Per il dopo Belen, gli autori del programma “Le Iene” starebbero pensando a Veronica Gentili. “La giornalista è stata vista al ristorante di Mediaset insieme proprio a Davide Parenti”, si leggeva nel flash di Dagospia.

Belen Rodriguez dovrebbe “accontentarsi” di far parte del cast della quarta stagione di Celebrity Hunted, il reality di Prime Video nel quale parteciperà insieme alla sorella Cecilia, si leggeva sul flash pubblicato dal giornalista Giuseppe Candela per Dagospia, sito diretto da Roberto D’Agostino che già a giungo aveva lanciato l’indiscrezione sulla showgirl argentina.

Leggi anche: “Devo dire una cosa su Pier Silvio e Maria”. Belen Rodriguez parla dopo l’addio a Mediaset





Ex volto Mediaset contro Belen Rodriguez e l’addio a Mediaset

E così è stato, perché durante la presentazione dei palinsesti Mediaset di Belen Rodriguez non c’è stata alcuna traccia. “Speriamo di rivederti nella prossima edizione!”, “Sei cresciuta tanto in questi anni”, i messaggi lasciati sotto ai post pubblicati dalla showgirl. Nell’ultima stagione Belen Rodriguez ha condotto sia Tu si que vales, Le Iene, prima con Teo Mammucari prima e poi in solitaria dopo quando il conduttore se n’era andato.

“Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci! Belen”, ha scritto la showgirl dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset. La moglie di Stefano De Martino ha tenuto a precisare che non c’è stato alcun licenziamento, ma che è stata lei a prendersi una pausa dalla conduzione. Nonostante questo, poche ore fa Simone Coccia Colaiuta ha scritto un post al veleno contro la showgirl argentina.

“Finalmente il grande Pier Silvio Berlusconi ha cacciato una persona che in televisione non aveva ne arte ne parte, l’ex di Corona, Belen… quanto ci godo”, ha scritto l’ex compagno di Stefania Pezzopane ed ex concorrente del Grande Fratello. Ovviamente tanti utenti hanno polemizzato contro Simone Coccia Colaiuta, accusato di aver vissuto di rendita solo perché fidanzato con Stefania Pezzopane e di aver fatto solo il GF.