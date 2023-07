Il giorno dopo l’annuncio dei palinsesti Mediaset Belen Rodriguez ha deciso di parlare al suo pubblico, lo ha fatto apertamente citando, tra l’altro, Maria De Filippi. Quella della showgirl argentina è stata una parabola in crescendo negli studi del Biscione: nell’ultima stagione ha infatti guidato sia Tu si que vales, il programma in onda su Canale 5 in prima serata, sia Le Iene in coabitazione con Teo Mammucari prima e in solitaria dopo quando il conduttore se n’era andato. Un addio, quello di Teo, arrivato in maniera improvvisa per via di fratture non ricomponibili come ha raccontato.

Nel dettaglio Teo spiegava come: “Davide (Parenti ndr) ha litigato con tutti i conduttori che esistono. Non lo dico io ma i giornali. Io però non ho litigato con lui. Il contratto per l’edizione di quest’anno non lo avevo in realtà ancora firmato, per cui colsi l’occasione e quella mancanza di entusiasmo che sentii per andare a parlargli. È chiaro che sentirselo dire così non piace a nessuno”.





Belen Rodriguez ringrazia Maria De Filippi dopo l’addio a Mediaset

“Però era giusto lasciare a chi in quel momento aveva più entusiasmo di me che sta facendo molto bene. Auguro loro di provare tutte le emozioni che Le Iene hanno dato a me”. Davide Parenti che è invece, uno dei principali destinatari (in positivo) del messaggio di Belen Rodriguez. “Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare”, spiega.

E ancora: “Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare va a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai”. Un messaggio lungo.

Che prosegue con una promessa e, insieme, un augurio: “Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci! Belen”. Chiuse, insomma, tutte le voci di una possibile rottura tra la rete e la conduttrice. Ora l’attesa è capire cosa farà nelle prossime settimane.